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娛樂

炎亞綸真的神預測　唐綺陽虧：會被罰100萬

記者吳雨婕／綜合報導2018/03/22 18:07
▲炎亞綸昨（21日）晚到占星專家唐綺陽的直播節目，2人閒話家常。（圖／華研國際提供 , 2018.03.22）
▲炎亞綸昨（21日）晚到占星專家唐綺陽的直播節目，2人閒話家常。（圖／華研國際提供 , 2018.03.22）

炎亞綸昨（21日）晚到占星專家唐綺陽的直播節目，2人共度晚餐，直說要貢獻體脂肪，品嘗甜點和生魚片，炎亞綸平時愛好健身，為維持體態很少吃甜食，當晚破戒享用，一開場就幸福到甜喊「好好吃！」。炎亞綸近日才剛發行EP《最想去的地方》，他趁著機會提到4月8號會有簽唱會跟大家見面。

炎亞綸、唐綺陽話題聊的超開，後續甚至聊到第六感，炎亞綸分享先前「神預測」的經驗，有次在梳化的時候，不經意提到2天後花東外海會有地震，「結果就真的地震了，很可怕，後來我就說還是不要亂講話好了。」唐綺陽虧他：「現在預測地震會被罰100萬」，更笑說炎亞綸一到現場，就問她：「妳這個還會做多久？妳是不是不想做了？」讓唐綺陽嚇得直喊：「你怎麼知道？」直誇天蠍座的炎亞綸第六感真的很強。


▲炎亞綸（右）自爆「神預測」，提到花蓮會有地震，沒想到真的發生。（圖／華研國際提供 , 2018.03.22）

炎亞綸自認標準天蠍座，唐綺陽指出天蠍座今年運勢很好，但也容易對不習慣的事不耐煩，炎亞綸則笑說：「但我真的很喜歡唱歌。」唐綺陽解釋：「像是一些義務、和討厭的人打交道。」讓炎亞綸急回：「我沒有討厭的人。」自嘲很官腔。

此外唐綺陽則提醒他，接下來會被要求一些怪事，炎亞綸則許願希望能遇到一群願意一起做戲的好夥伴，唐綺陽則更建議他必須改名，才有「轉大人」的機會，炎亞綸則提到想用本名「吳庚霖」來工作，想拋開「炎亞綸」這個名字帶來的包袱，有時朋友私下叫他藝名，都會讓他覺得渾身不自在，讓他笑說是個暗示。


▲ 唐綺陽建議炎亞綸改名才會有「轉大人」的機會。（圖／記者陳明安攝，2018.03.14）

關鍵字炎亞綸唐綺陽占星專家地震炎p
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