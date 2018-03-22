炎亞綸真的神預測　唐綺陽虧：會被罰100萬

炎亞綸昨（21日）晚到占星專家唐綺陽的直播節目，2人共度晚餐，直說要貢獻體脂肪，品嘗甜點和生魚片，炎亞綸平時愛好健身，為維持體態很少吃甜食，當晚破戒享用，一開場就幸福到甜喊「好好吃！」。炎亞綸近日才剛發行EP《最想去的地方》，他趁著機會提到4月8號會有簽唱會跟大家見面。

炎亞綸、唐綺陽話題聊的超開，後續甚至聊到第六感，炎亞綸分享先前「神預測」的經驗，有次在梳化的時候，不經意提到2天後花東外海會有地震，「結果就真的地震了，很可怕，後來我就說還是不要亂講話好了。」唐綺陽虧他：「現在預測地震會被罰100萬」，更笑說炎亞綸一到現場，就問她：「妳這個還會做多久？妳是不是不想做了？」讓唐綺陽嚇得直喊：「你怎麼知道？」直誇天蠍座的炎亞綸第六感真的很強。