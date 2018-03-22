影／田尾自由行APP　讓觀光再升級

喜歡旅遊的朋友有福囉！彰化縣田尾鄉是臺灣知名的花鄉國度，又被譽為「東方荷蘭」，每年都吸引相當多外國旅客前來觀光旅遊，卻時常面臨到語言不通的窘境，鄉公所特建置「智慧觀光城鎮」旅遊系統平台，整合田尾鄉各重要觀光景點資訊、中英雙語翻譯及GPS定位等各項專業技術，搭配4G行動為載具，推出「友善觀光客」的中英文即時旅遊系統，開啟田尾鄉友善觀光的任意門。

爭取建置「智慧觀光城鎮」旅遊系統平台的縣議員劉淑芳說，「中英文即時旅遊系統」平台還結合網際網路，建置「智慧觀光城鎮」即時旅遊系統中、英版官網，提供多樣的旅遊服務功能，包括中、台、英3種語言的景點導覽影片、友善商家介紹功能及線上真人即時翻譯服務，可以協助化解外國人到田尾觀光與在商家消費時的溝通阻礙。



▲田尾鄉公所完成「智慧觀光城鎮」旅遊系統平台暨田尾自由行APP的建置，22日舉行行APP啟動儀式，讓田尾觀光再升級。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.22）

立法委員王惠美說，而「智慧觀光城鎮」旅遊導覽APP的建置，提供遊客於所到之處，只要經過系統所打造的英語服務景點，一鍵點選就可即時享有景點英語導覽、商家導航規劃、貼心隨身翻譯，甚至線上真人一對一的景點英文諮詢等各樣的便利服務。



▲田尾鄉公所完成「智慧觀光城鎮」旅遊系統平台暨田尾自由行APP的建置，22日舉行行APP啟動儀式，讓田尾觀光再升級。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.22）

田尾鄉長陳君栓表示，「智慧觀光城鎮」旅遊系統平台除了整合田尾鄉各重要觀光景點資訊、中英雙語翻譯及GPS定位等專業技術，更搭配4G行動為載具，推出「友善觀光客」的中英文即時旅遊系統，相當實用。



▲田尾鄉公所完成「智慧觀光城鎮」旅遊系統平台暨田尾自由行APP的建置，22日舉行行APP啟動儀式，讓田尾觀光再升級。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.22）

鄉民代表會主席林守政指出，這項計畫的推出，旨在將田尾鄉打造為友善外國觀光客的「無障礙觀光環境」，透過新推出的這一中英文即時旅遊系統，將可使國內外遊客造訪田尾鄉時，無論是知名景點怡心園、趣味多彩的海豐崙彩繪村、幽靜的菁芳園休閒農場、古色古香的窄巷古厝咖啡或美味的阿嬤私房菜等，都不再只是單純的吃吃美食、走馬看花，而是使用此一實用便利的系統，確實的深入體驗在地文化特色，提高觀光旅遊層次，進而帶動觀光旅遊產值。