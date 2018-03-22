捍衛「我國」領海？菲律賓宣佈：下月在蘭嶼旁設軍事基地

菲律賓軍方今（22）日宣布，為了保護菲律賓海洋資源，防止他國盜捕，下月起將在距離蘭嶼不到 100 公里的雅米島（Mavulis Island）興建軍事基地。消息一出，也讓台灣漁民紛紛擔心未來若是在我國海域捕撈，可能會遭菲律賓軍方或公務船驅離，而台菲間的海域衝突恐再升高；不過，我國海巡署稍早回應，雅米島不在台菲海域重疊部分，對台護漁不影響。

綜合外媒報導，菲律賓北呂宋軍區發言人那道（Isagani Nato）表示，為了保護海洋資源，將前往菲律賓最北端的雅米島設置軍事基地，「我們必須要興建設施，以捍衛我們的海域，並在捕魚期間打擊盜捕」，並預告興建工程將於下個月開始進行。至於設施大小為何？他僅表示足以讓漁民有棲身之所。