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捍衛「我國」領海？菲律賓宣佈：下月在蘭嶼旁設軍事基地

國際中心／綜合報導2018/03/22 23:09
▲蘭嶼旁設軍事基地，菲律賓：「捍衛『我國』領海」（圖／翻攝自inquirer.net）
▲蘭嶼旁設軍事基地，菲律賓：「捍衛『我國』領海」（圖／翻攝自inquirer.net）

菲律賓軍方今（22）日宣布，為了保護菲律賓海洋資源，防止他國盜捕，下月起將在距離蘭嶼不到 100 公里的雅米島（Mavulis Island）興建軍事基地。消息一出，也讓台灣漁民紛紛擔心未來若是在我國海域捕撈，可能會遭菲律賓軍方或公務船驅離，而台菲間的海域衝突恐再升高；不過，我國海巡署稍早回應，雅米島不在台菲海域重疊部分，對台護漁不影響。

綜合外媒報導，菲律賓北呂宋軍區發言人那道（Isagani Nato）表示，為了保護海洋資源，將前往菲律賓最北端的雅米島設置軍事基地，「我們必須要興建設施，以捍衛我們的海域，並在捕魚期間打擊盜捕」，並預告興建工程將於下個月開始進行。至於設施大小為何？他僅表示足以讓漁民有棲身之所。

事實上，台灣和菲律賓因經濟海域部份重疊，兩國間海上衝突頻傳，像是 2013 年間的「廣大興號事件」就造成台灣一名船員中彈身亡，甚至一度導致台菲關係緊張。如今菲律賓將在距離鵝鑾鼻東南方約 141 公里、蘭嶼約 98 公里處的雅米島興建軍事基地，未來是否會影響我國捕魚權益、增加海域衝突，仍是關注重點。

對此，我國海巡署稍早發表 4 點說明：

一、雅米島係在「台菲重疊海域漁船作業南界限」以外，基本上對我護漁不會有所影響。菲國單方面強化島嶼設施並不影響台菲海域重疊的事實。
二、政府所公告劃設的「作業南界限」也不會因此而有所改變。
三、台菲重疊海域的漁業爭議，仍應由外交協商及漁業談判途徑解決。
四、海巡署將依海域情勢、漁業船作業分佈、勤務能量等因素，機動調整 艦艇數量與部署位置， 確保漁民作業權益。

關鍵字菲律賓軍事基地雅米島蘭嶼經濟海域領海
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