廣編／巨匠電腦攜手微軟首開AI證照課程

根據人力銀行統計數據，今年台灣AI相關職缺，估計就有6000個以上人力缺口，巨匠電腦和微軟為了補足人才短缺，從AI體驗營著手開始，力邀業界重量級AI師資，3/17和24分別在台灣六大認證中心開課，教學「人臉辨識」、「動態影像辨識」兩大基礎應用課程，6小時就讓學員完成自己的AI作品。

正式進入AI人工智慧時代，相關技術應用將擴大到各產業，為此巨匠電腦跟微軟共同舉辦「千人AI體驗營」，開放學員深度學習，巨匠電腦學費；課程CP值更勝一籌，未來會陸續展開相關課程，傳遞完整AI應用技術，培育台灣AI人才。

微軟認證講師陳葵懋分享，「人臉辨識技術」目前大多用於打卡出勤系統或門禁系統等等，原本只能用密碼或晶片刷卡，但加上攝影鏡頭辨識可以進行雙重保護。另一個用途是可以提升客戶服務體驗，例如可以透過偵測情緒變化去分析客群分佈，了解消費者體驗究竟是愉快或是不開心，用以進行數據分析，優化未來的消費服務。

巨匠集團總經理陳詣蕎表示，因應市場需求，未來幾乎所有的產業都要結合AI人工智慧，巨匠和微軟有共同使命要培養AI人才，所以合作推出微軟設計且完整的AI專業認證課程 (Microsoft Professional Program，MPP)，線上與線下雙管齊下學習AI技術和實作，培養AI浪潮下的職能競爭力。目前認證課程也貼心針對不同基礎背景設計，一種是提供給IT產業工程師，讓工程師重新回鍋接受訓練；另外，如果是對AI產業有憧憬卻不得其門而入的資工科背景學生，只要考到AI證照，畢業後也可望拿到百萬年薪門票。

根據調查，巨匠電腦開辦的AI課程內容上較為多元且完整，相較之下，課程學費CP值更高。加上與微軟獨家合作AI證照取得以及就業輔導，在進入產業更能無縫接軌，讓學員在工作上取得一定優勢。

台灣微軟總經理孫基康則表示，為了落實台灣的數位轉型，微軟除了成立研發中心，也希望落實AI的know-how，透過培養人才來達成產業AI化。而AI學習涉及資料運算、雲端服務等等，只要在AI證照課程中透過上課、實作練習來完成自我訓練，平常就可以累積足夠開發經驗。當考取證照後，更可以馬上上手、進入產業實際運用。

千人AI上手體驗營從南到北六地同時盛大展開，透過上課、實作、練習，培養學員AI技術能力，兩週體驗課程結束後，更會繼續推出AI專業課程，鼓勵學員取得國際證照，用AI打造未來履歷表，培養AI浪潮下的職能競爭力，讓台灣晉升為AI人才發源地！