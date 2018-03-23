高雄竹滬華山殿見證歷史　祭祀寧靖王朱術桂

路竹一帶的人民祭祀寧靖王朱術桂的由來是這樣的：當年施琅攻下台灣，身為明朝皇室後裔的朱術桂知道大勢已去，決心殉國。而在殉國之前，朱術桂將路竹一帶的佃農全部找來，把自己擁有的地契全部燒毀，將田地送給這些佃農。

（文／黃彥昇 民俗陣頭深度中毒者、國立政治大學台灣文學碩士）在台灣大家都知道國姓爺鄭成功，但其實在明鄭時期，台灣有一位真正的明朝王爺，就是寧靖王朱術桂，祂是明太祖朱元璋的九世孫。在鄭成功率領明朝軍民登陸台灣時，朱術桂也一起抵達台灣。

朱術桂之後先親手埋葬了早已先祂一步殉國身亡的五位妃子，隨後整理衣冠，祭告天地以及明室先祖，並在王府牆上留下遺言，以及在硯台後留下絕命詩，然後對身旁的兩名宦官說「我去矣。」隨即自縊身亡，兩名宦官隨後也跟著主子一起離去。

由於朱術桂在生前曾說過祂想與正妻羅氏葬在一起，路竹的農民受了朱術桂的恩德，遂將朱術桂與羅氏合葬在高雄湖內，並造了一百座假墳以混淆清廷耳目，避免寧靖王墓被破壞。

而路竹的農民也在自己的家鄉建了一間華山殿，將朱術桂當成神來祭祀，華山殿也是當地的公廟，寧靖王成為路竹當地人民世世代代的守護神。

而當年寧靖王與五位妃子、兩位宦官殉國的王府被施琅改建成台南大天后宮，後來為了紀念朱術桂的五位妃子也建了一間五妃廟，兩位宦官也被祭祀在五妃廟不遠處的一間小祠。

2011年，華山殿廟方人員表示受到朱術桂的託夢，表示祂想回故地一遊，消息傳到台南大天后宮那邊後，大天后宮的廟方也向自家主神天上聖母請示，寧靖王朱術桂是否有意前來，獲得數個聖筊。大天后宮的廟方十分謹慎，親自到華山殿向寧靖王請示，一樣獲得數個聖筊。

之後，華山殿與大天后宮兩邊的工作人員共同合作，在闊別三百年多後，寧靖王朱術桂終於重返故居，府城的延平郡王廟也決定出轎迎接寧靖王，先後造訪了五妃廟、鄭成功祖廟、祀典武廟、北極殿，最後再到大天后宮，也就是寧靖王故居舉行三獻禮，寧靖王神尊終於回到王府。

不了解其中緣故的人可能只覺得是一場廟會，但如果我們能去瞭解每一場宗教活動背後的意義，就不會覺得吵，也不只是一場單純的廟會了。

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