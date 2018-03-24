影／退役官兵就學進修享補助　就業好薪情

為使退除役官兵順利與社會職場接軌，彰化榮服處24日配合縣政府在彰化市南郭國小活動中心辦理2018「就業領航 薪情唱旺」就業博覽會，期間由副縣長林明裕主持，並有立委洪宗熠、黃秀芳等人至現場參加 ，榮服處則由處長嚴俊峰率該處就業站相關人員前往開設服務據點，並於先前即邀請彰化轄區內新退、待業或欲轉業青壯退除役官兵參加。
彰化榮服處鼓勵二類官兵、榮民(眷)及屆退官士兵踴躍參與本次就業媒合活動，以便獲得更好的工作機會並開啟新的生活，嚴俊峰更在現場為求職榮民(眷)加油打氣，並向榮民(眷)說明求職前應確實了解自己的興趣，用心做好職涯規劃事宜，如此必能在職場中佔有一席之地，也祝福找到工作的榮民眷未來在職場上能有亮眼的成績。
此次活動計邀請上緯新能源、矽品精密、友達光電、大立光電、台灣康寧等60家優質企業參與，提供2000餘個職缺，包含綠能產業、科技業、服務業、製造業、保全業等產業，不只產業類別多元，且超過7成職缺薪資達到30K以上，現場吸引大批榮民眷及第二類退除役官兵前往參加。
嚴俊峰表示，輔導會不僅提供豐沛就學就業資源，並建構完善的職涯規畫服務體系，退除役官兵就學補助每學期為3-5萬元，成績優異還有8千-1萬元獎學金，國家考試進修補助方面，也已開放公營事業進修，每人最高上限為5萬元。在創業方面，提供創業貸款利息補貼及諮詢輔導等服務。
此外，榮服處近期將開辦照顧服務員職業訓練班等4個班隊，積極為退役官兵及眷屬打造第二專長與社會職場順利接軌，呼籲榮民（眷）及二類退除役官兵善加運用榮服處辦理之各項就學、就業及職訓活動，以落實輔導會照顧榮民（眷）之德政，進而改善生活。