影／退役官兵就學進修享補助　就業好薪情

為使退除役官兵順利與社會職場接軌，彰化榮服處24日配合縣政府在彰化市南郭國小活動中心辦理2018「就業領航 薪情唱旺」就業博覽會，期間由副縣長林明裕主持，並有立委洪宗熠、黃秀芳等人至現場參加 ，榮服處則由處長嚴俊峰率該處就業站相關人員前往開設服務據點，並於先前即邀請彰化轄區內新退、待業或欲轉業青壯退除役官兵參加。

彰化榮服處鼓勵二類官兵、榮民(眷)及屆退官士兵踴躍參與本次就業媒合活動，以便獲得更好的工作機會並開啟新的生活，嚴俊峰更在現場為求職榮民(眷)加油打氣，並向榮民(眷)說明求職前應確實了解自己的興趣，用心做好職涯規劃事宜，如此必能在職場中佔有一席之地，也祝福找到工作的榮民眷未來在職場上能有亮眼的成績。