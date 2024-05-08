一粒高解析度照片「坑疤爬滿半張臉」！球迷嚇到爆粗口　有人緩頰

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貼文一發出，不少鄉民議論紛紛，「拉近怎麼那麼...比愛莉莎莎還...」、「哇靠！皮膚這麼差喔！不行」、「不行，頂多做朋友」、「這是哪個黑粉上傳沒美肌修圖」、「連粉都遮不住卸妝更...」、「化妝都掩飾不了」、「以後有名氣有錢了該改都會改裝完整」、「一堆妹子上妝開濾鏡被當作寶一樣捧，素顏見真章比較實際！」
不過也有許多人緩頰，認為一粒年紀還很輕，長痘痘無須大驚小怪，而她因為工作長時間曝曬陽光，加上不得不化妝，被阻塞的毛細孔難免長痘疤，「妝厚、天氣熱、流汗，久了就這樣」、「看起來還好吧」、「這種去治療一下就好，沒差啦」、「吃a酸、雷射就好，花錢而已小問題」、「我可以啊，有問題嗎」、「只有她不可以沒有我！」
上個月剛滿25歲的一粒，為Wing Stars本土成員，背號22號，有雙如漫畫女主角的雙眸，楚楚可憐卻很勾魂，揉合冷冽、厭世和甜美氣質，她幫外野手葉保弟應援的舞蹈堪稱有魔性，征服挑剔的球迷，IG粉絲數2個月暴增300倍。
此外，一粒並非空有外表，她擁有輔仁大學織品系、法文系雙主修學位，還有著多益960分的優秀外語實力，曾經負責接待我國邦交國史瓦帝尼的總理、親王，兩人參訪T1職籃台鋼雄鷹主場時，更是由她擔任翻譯，說是才貌兼備的學霸女神一點也不為過。
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