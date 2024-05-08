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太扯！鄭怡靜赴沙烏地阿拉伯參賽卻遭退房　教練發文：睡大廳嗎？

▲鄭怡靜在WTT沙烏地阿拉伯站晉級16強，下一輪將對上日本名將早田希娜，卻爆出遭強制退房的烏龍事件，十分無奈。（資料照/記者陳云茹攝）
▲鄭怡靜在WTT沙烏地阿拉伯站晉級16強，下一輪將對上日本名將早田希娜，卻爆出遭強制退房的烏龍事件，十分無奈。（資料照/記者陳云茹攝）

記者陳云茹/綜合報導

WTT沙烏地阿拉伯大滿貫賽，台灣選手遠赴中東卻一波三折，林昀儒賽前感染流感，因身體因素單打、混雙都首戰落敗，12名參賽的台灣選手至今僅剩鄭怡靜一人，8號將在16晉8強賽事對上日本頭號種子早田希娜，硬戰前夕卻驚見鄭怡靜晚間遭飯店強制退房的烏龍事件。

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▲鄭怡靜在沙烏地阿拉伯大滿貫，報仇擊敗韓國削球手徐孝元，挺進單打16強。（資料照/記者陳云茹攝）
▲鄭怡靜在沙烏地阿拉伯大滿貫，報仇擊敗韓國削球手徐孝元，挺進單打16強。（資料照/記者陳云茹攝）
此次沙烏地阿拉伯大滿貫賽，鄭怡靜先在首輪3:0擊敗泰國選手Suthasini Sawettabu，接著再直落三擊退韓國削球名將徐孝元，報了新加坡大滿貫賽的一箭之仇，晉級16強後，8強賽將對上日本一姐早田希娜。

值得一提的是，因目前世界排名第二的中國好手王曼昱爆冷輸給印度Manika Batra，意指籤表在同個半區的鄭怡靜，只要能挺過早田希娜這關，下一輪再打敗過去曾贏過的Batra或德國的Nina Mittelham，就能挺進大滿貫賽單打四強行列。

▲鄭怡靜征戰沙烏地阿拉伯大滿貫驚爆無房可睡的烏龍事件。（圖/取自教練鄭佳奇IG）
▲鄭怡靜征戰沙烏地阿拉伯大滿貫驚爆無房可睡的烏龍事件。（圖/取自教練鄭佳奇IG）
台灣8號凌晨近一點（阿拉伯時間晚上八點）卻傳出驚人烏龍，鄭怡靜教練鄭佳奇在Instagram發布限時動態，畫面中是他們身在此次賽會的官方飯店「吉達萬豪飯店」大廳，並配上文字「今天要睡大廳了嗎？這酒店強制我們搬出去，說沒房間了」語氣中盡顯無奈、不滿之情。

▲鄭怡靜(右)與教練鄭佳奇(左)。（資料照/記者陳云茹攝）
▲鄭怡靜(右)與教練鄭佳奇(左)。（資料照/記者陳云茹攝）
此次烏龍尚不知曉是主辦方、飯店方亦或者哪個單位疏失造成，不知究竟是哪個環節出了問題？但在備戰如此關鍵戰役之前，鄭怡靜團隊卻遭飯店強制退房，無疑會對球員表現、心態造成影響。

尤其巴黎奧運在即，奧運前夕各國選手拼命搶積分，每一站都至關重、環環相扣，此次大滿貫賽事單打冠軍將進帳2000分巨額積分，此時發生這種烏龍事件，造成的影響不言而喻。

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