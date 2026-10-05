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主持人蔡康永昨（4）日現身民進黨台北市長候選人沈伯洋的造勢大會，即便本人強調「我想要聽聽看各方的意見」，並沒有明確表態，依舊引起軒然大波，而他當天清晨回覆網友貼文的內容也耐人尋味，一句「我們一不維護，它們就化爲塵土」，被網友解讀為捍衛自由民主，吸引6千人按讚。一名網友在社群平台分享心靈雞湯字卡，上頭寫道「人啊！想真正理解一件事情的價值，最快速直接的方法就是失去它」，蔡康永本人在底下留言：「永遠的承諾、純金的名片、上了鎖的保險箱、押了血印的宣言，這些，都是用沙堆成的雕塑，我們一不維護，它們就化爲塵土。」許多網友看了蔡康永的回覆紛紛表示「自由的空氣也是」、「民主也是」、「權利不維護就會被抄掉」、「句句不提，什麼都說了」，有人則感嘆：「這些東西本來也就是塵土，何處惹塵埃！」昨天下午，蔡康永被媒體目擊出現在沈伯洋的競選總部成立大會，參與活動約1小時後，蔡康永便離開現場，被問及現場這麼多人是否會感動，蔡康永回應「就是來見識一下」，再被問是否有被現場人潮嚇到，蔡康永則說：「我想很多人就是參與嘛！」對於是否表態支持沈伯洋，蔡康永強調「我想要聽聽看各方的意見」，有記者問他是否會現身國民黨候選人蔣萬安的造勢場合，蔡康永則表示：「有機會的話，如果訪問得到每一位候選人會很棒啊！」經紀人則回應：「正在考慮要訪問台北市長的兩位候選人，所以會儘可能去了解兩位候選人的歷程與意見。」