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國家聯盟分區系列賽第二戰開打前夕，亞特蘭大勇士隊總教練懷斯（Walt Weiss）祭出關鍵的投手調度。勇士隊確定在G2繼續採用「牛棚車輪戰」，並將陣中賽揚獎王牌左投塞爾（Chris Sale）順延至回到主場的第3戰先發。屆時，洛杉磯道奇隊將派出日籍王牌山本由伸應戰，兩大頂級強投再次硬碰硬，交織出攸關系列賽命運的巨星對決。現年36歲、曾在2024年榮獲賽揚獎的資深左投塞爾，在上輪與費城人隊的外卡系列賽中可謂燃燒生命。他先是在9月30日G1主投6.1局用了95球、失3分，隨後又在10月2日的G3僅中1日的情況下，於8局下登板後援關門，全力幫助勇士晉級。由於勇士首戰吞敗且先發輪值告急，外界一度期盼塞爾能中2日在G2熱血登板。對此，懷斯總教練特別澄清塞爾並未受傷，並透露當天早晨與本人面談後的決策過程：「我們都知道，即便狀態只有80%的塞爾依然是很優秀的投手，但我們最終需要的是100%完美的塞爾。今天讓他上場，我不確定能否看到最佳狀態，因此我們決定讓他確保在第3戰以最好的樣子登場。」面對外界質疑在前一輪過度消耗王牌，懷斯斬釘截鐵地表示：「當時我們必須贏下外卡賽，那是當時最棒的選擇，我對那個決定毫不後悔。」隨著塞爾確定登板第3戰，道奇隊先前已公布由山本由伸掛帥先發，兩人的強強對決隨之成形。事實上，這對強投組合才剛於今年8月27日（當地時間）在勇士主場交過手。當時塞爾狂飆11次三振，甚至投出睽違8年的100哩（約161公里）火球，繳出完封勝；山本由伸雖然首局首打席挨轟失分，但仍繳出6.1局失1分的好投，可惜苦無打線支援悲情吞敗。此番在季後賽舞台重逢，山本由伸與道奇打線能否順利甜蜜復仇，成為全場關注焦點。在等待塞爾於G3復出的同時，勇士隊G2推出的先發投手卡爾（Jimmy Kerr）則締造了大聯盟的奇蹟故事。現年32歲的左投卡爾職棒之路坎坷，曾一度面臨大學退學，在超商擔任店員以及在電影院擔任清潔工維持生計。隨後他重返大學，並在2017年通過水手隊測試，以僅僅2000美元的簽約金踏入職棒。歷經9年的小聯盟的浮浮沉沉，這位底層拚搏出來的「奇兵」如今迎來人生最大舞台，將代表勇士登板抗擊道奇隊的星光艦隊。