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▲「零跑汽車」發聲明切割蔡康永，宣布下架所有有關他的宣傳內容。（圖／零跑汽車微博）

知名主持人蔡康永昨（4）日現身民進黨台北市長候選人沈伯洋的競選總部成立大會，手拿「台北順起來」的應援物揮舞，本人解釋是「想要聽聽看各方的意見」，並沒有表態立場，但此舉已經澈底惹怒中國的網友和合作廠商，將他和台獨分子畫上等號，中國電動車品牌「零跑汽車」率先下架有關蔡康永的宣傳廣告。上個月，蔡康永才和中國智慧電動汽車製造商「零跑」合作宣傳車款，為該品牌的摯友，不過在他現身沈伯洋競總成立大會後，「零跑」第一時間發出聲明，強調品牌堅持一個中國原則，蔡康永雖然只是合作藝人而不是代言人，但已經將其相關的全部內容下架，並不排除向對方提告求償。昨天下午，蔡康永被媒體目擊出現在沈伯洋的競選總部成立大會，參與活動約1小時後，蔡康永便離開現場，被問及現場這麼多人是否會感動，蔡康永回應「就是來見識一下」，再被問是否有被現場人潮嚇到，蔡康永則說：「我想很多人就是參與嘛！」對於是否表態支持沈伯洋，蔡康永強調「我想要聽聽看各方的意見」，有記者問他是否會現身國民黨候選人蔣萬安的造勢場合，蔡康永則表示：「有機會的話，如果訪問得到每一位候選人會很棒啊！」經紀人則回應：「正在考慮要訪問台北市長的兩位候選人，所以會儘可能去了解兩位候選人的歷程與意見。」