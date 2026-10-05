我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟昨（4）日勇奪下半季冠軍，封王時刻卻意外引爆場外美食街爭議。進駐樂天主場、以烏雞飯聞名的餐飲攤位「馮羽樓」，因員工在櫃位聊天時被指提到「如果沒有黃色彩帶可以拋，改拿黃色抹布代替慶祝」等言論，遭樂天球迷認為是在主場商家幫客隊封王慶祝，事件隨後在Threads延燒，引發樂天球迷不滿與抵制。馮羽樓負責人馮天昱事後發文致歉，馮羽樓老闆娘柏羽透過影片說明事件始末，並宣布與樂天球團合約走到今年結束，明年不再續約進駐樂天球場。事件發生在10月4日樂天桃猿主場補賽期間。當天中信兄弟在洲際棒球場封王，黃色彩帶拋下後，卻有樂天球迷在Threads發文指控，球場美食街店家馮羽樓的員工疑似在櫃位聊天時，提到若現場沒有黃色彩帶可拋，可以改拋黃色抹布等話語。由於黃色是中信兄弟代表色，而馮羽樓又是進駐樂天桃猿主場的餐飲攤位，相關言論被部分樂天球迷視為「在主場商家替客隊慶祝」，甚至有球迷認為這已經踩到主場10號隊友底線。事件很快在社群上發酵，球迷陸續發起抵制，要求球團處理該店家。面對輿論延燒，馮羽樓負責人馮天昱在Threads發文，先感謝樂天球團這兩年的照顧，也感謝喜歡馮羽樓餐點的樂天球員，並為這次「黃色抹布」事件做出聲明。馮天昱表示，馮羽樓的工讀生來自各隊球迷，其中有會在櫃上跳應援舞的夥伴，也有樂天季票會員，還有一群會為了自己支持球隊鬥嘴的年輕員工。但他也強調，「工作是工作，喜好是喜好。」他透露，事件發生前，店家其實已提醒現場工讀生要把相關物品收起來，但仍發生不可控狀況。馮天昱在聲明中表示，畢竟那些員工是馮羽樓請來的工讀生，店家必須為此負起責任與代價。最終馮羽樓與樂天球團協議，合約走到今年結束，明年不再續約。他也向樂天球迷與樂天球團致上歉意，表示對各界批評與指教「全盤接受並銘記在心」，並宣布10月5日樂天馮羽樓休息一天。除了文字聲明，馮羽樓老闆娘也透過影片說明事件始末。她表示，事件發生當下她與老闆並不在現場，是透過網路與事後員工轉述，才大致了解事情如何發生。她指出，在兄弟封王時間點，老闆第一時間其實已經發布通知，希望員工不要在櫃台上表現出任何情緒，因為知道店內有部分員工是象迷，不希望他們在櫃台慶祝或表現得太開心，讓現場氣氛變得奇怪、不好。老闆娘坦言，自從去年事件後，店家對於「不要在主場球隊做不該做的事情」已經相當敏感，原本以為只是日常提醒，員工不會這麼白目，沒想到晚間8點多就收到在Threads上被炎上的通知。老闆娘表示，她事後詢問員工到底發生什麼事，員工轉述當下是在討論「象迷不能拋彩帶，也不能拋抹布，所以就把抹布丟掉好了，不然不要看到黃色的東西最好」等內容。她說，這是員工轉述的聊天內容與「講幹話」過程，可能被路過球迷聽到後，認為店家想慶祝兄弟封王。她也試圖澄清，馮羽樓去年已經有過教訓，今年照理說不應該再發生類似狀況，但結果仍然發生。她表示，自己不可能單純把責任推給某一名員工，因為現在網路上被罵的是整個馮羽樓，因此店家必須出面負責。老闆娘在影片中向球迷道歉，坦承是「管教不當、用人不淑」，也表示今年確實帶給球團太多麻煩，明年將無法再與樂天續約。她也對球團工作人員感到抱歉，因為每次店家被罵時，第一線工作人員都必須協助處理。馮羽樓最終確認，與樂天球團的合約將走到今年年底，2027年球季不再續約進駐樂天桃園棒球場。店家也宣布10月5日休息一天，作為事件後續處理的一部分。儘管涉事店家「馮羽樓」已在第一時間發出聲明，還原工讀生「講幹話」的對話始末，並向樂天球團與球迷致歉，最終仍拋出「合約期滿不再續約」的震撼彈，為這場風波緊急停損。這起因口舌之快引發的「抹布事件」，是否會隨著球季落幕而逐漸淡化，外界與廣大球迷都將持續關注。