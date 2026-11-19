中央氣象署表示，今（19）日台中以北整天不到20度，周五、周六（11月20日至11月21日）冷空氣達到巔峰，有機會挑戰今年首波大陸冷氣團，中部以北低溫下探14度，今天下半天，玉山、合歡山等高山也有零星降雪機率。
今天天氣：冷空氣抵達 山區有望降雪
11月19日今天的天氣，氣象署提及，受冷空氣影響，中部以北及宜花明顯轉涼，白天高溫北部及宜蘭僅18、19度，中部及花蓮為21至24度，而南部及台東仍有25至28度，且各地越晚越冷，晚上中部以北及宜花低溫來到15、16度，南部及台東也下降到18、19度，各地氣溫明顯下降，請留意溫度的變化並做好保暖。
天氣方面，水氣增多，迎風面北部、東半部及恆春半島局部有短暫降雨，且中層水氣偏多，西半部山區亦有局部降雨機率，尤其晚上過後3500公尺以上高山有零星降雪的機率，前往山區的朋友請注意安全。
今天空氣品質
普通：北部、竹苗、中部、宜蘭、花東、澎湖
橘色提醒：雲嘉南、高屏、馬祖、金門
環境部提及，東北季風影響，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入，中南部位於下風處，污染物易累積。北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。
明天天氣：冷氣團來襲 東半部有雨
11月20日明天的天氣，氣象署說明，東北季風或大陸冷氣團影響，中部以北及宜花天氣偏冷，其他地區天氣也涼，東半部、恆春半島有局部短暫雨，而西半部山區也有局部短暫雨，其他地區為多雲。
一周天氣：周五、周六冷空氣最強 清晨跌破14度
氣象署提到，冷空氣將在周五、周六達到強度巔峰，且有機會達到今年首波大陸冷氣團等級，尤其周五至周六清晨，中部以北、宜蘭低溫只有14至15度，局部空曠地區只有12至13度，南部、花東普遍也僅16至18度。
周五、周六白天，北台灣高溫也只有18度左右，周日清晨各地低溫仍只有16至18度，周日白天高溫才會逐漸回升，日夜溫差可能達14至15度，下周一中部以北及東半部白天回到22至25度，南部上看27度。
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11月19日今天的天氣，氣象署提及，受冷空氣影響，中部以北及宜花明顯轉涼，白天高溫北部及宜蘭僅18、19度，中部及花蓮為21至24度，而南部及台東仍有25至28度，且各地越晚越冷，晚上中部以北及宜花低溫來到15、16度，南部及台東也下降到18、19度，各地氣溫明顯下降，請留意溫度的變化並做好保暖。
天氣方面，水氣增多，迎風面北部、東半部及恆春半島局部有短暫降雨，且中層水氣偏多，西半部山區亦有局部降雨機率，尤其晚上過後3500公尺以上高山有零星降雪的機率，前往山區的朋友請注意安全。
普通：北部、竹苗、中部、宜蘭、花東、澎湖
橘色提醒：雲嘉南、高屏、馬祖、金門
環境部提及，東北季風影響，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入，中南部位於下風處，污染物易累積。北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。
明天天氣：冷氣團來襲 東半部有雨
11月20日明天的天氣，氣象署說明，東北季風或大陸冷氣團影響，中部以北及宜花天氣偏冷，其他地區天氣也涼，東半部、恆春半島有局部短暫雨，而西半部山區也有局部短暫雨，其他地區為多雲。
氣象署提到，冷空氣將在周五、周六達到強度巔峰，且有機會達到今年首波大陸冷氣團等級，尤其周五至周六清晨，中部以北、宜蘭低溫只有14至15度，局部空曠地區只有12至13度，南部、花東普遍也僅16至18度。
周五、周六白天，北台灣高溫也只有18度左右，周日清晨各地低溫仍只有16至18度，周日白天高溫才會逐漸回升，日夜溫差可能達14至15度，下周一中部以北及東半部白天回到22至25度，南部上看27度。