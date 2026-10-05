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樂天桃猿昨（4）日在桃園棒球場舉辦延賽補辦的「10號隊友玩水祭」主題日活動，安排笑笑、沈珈妤、KIRA、穆又甯、MIKA、貝佳頤（小貝）等樂天女孩和球迷打水戰，不過有多位民眾不遵守規定，拿著水槍不停朝著小貝的下半身噴射，讓她當場變臉，兩度怒比中指回敬，網友則痛批：「一群噁男！」社群平台瘋傳的影片，可見在玩水祭的活動現場，樂天女孩小貝不斷遭觀眾席的數位球迷拿水槍噴水，且好幾次都往她的下半身部位攻擊，疑似故意為之，畫面中，小貝立刻垮臉，向該名球迷比了兩次中指，最後索性拿起水槍回擊，並大喊：「不要玩了啦！」該片段被放上網路，網友紛紛力挺小貝，「一直噴那個地方是故意的？球團不管嗎」、「完全皺眉，這樣噴是可以的嗎」、「X杯這故意的吧！能把小貝激到比國際手勢真的很誇張，一群噁男，玩笑當有趣」、「噁到爆到底有什麼毛病？」還有人怒問：「辦這個主題日真的折磨自家啦啦隊，遇到不尊重女孩的球迷，有誰能替他們發聲？」據了解，球團在活動前就已經公告明確的戲水規範，強調水槍只能裝清水，嚴禁裝填飲料、酒精或其他液體，且禁止朝球員、Rakuten Girls、工作人員及他人頭部、臉部噴灑，不過現場還是發生有球迷朝樂天女孩潑啤酒及刻意射擊下體等脫序行為。