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FBI洛杉磯機場逮34歲華裔女 涉替中國監控賴清德兒子

租車直奔住處偷拍 微信回報「看到他了、我正在錄影」

北京國際關係學院同學牽線 FBI指赴中後接受監控任務

美國屢查中國海外監控 這次罕見鎖定台灣總統直系親屬

美國聯邦調查局（FBI）逮捕一名涉嫌替中國政府從事情報工作的34歲華裔女子，指控她曾前往西雅圖地區，監控台灣總統賴清德旅居美國的兒子賴廷與其家人，不僅拍攝住家及車輛，還將相關資訊回報中國政府聯絡人。女子準備從洛杉磯搭機前往中國上海時遭到逮捕。根據美國哥倫比亞廣播公司（CBS News）報導，遭逮捕的是居住在加州爾灣、從事房地產工作的張婉瑩（Wanying "Heather" Zhang，音譯）。她涉嫌未依法登記卻充當外國政府代理人，4日在洛杉磯國際機場準備搭機前往上海時遭聯邦執法人員逮捕。根據FBI反情報人員向聯邦法院提交的刑事訴狀，張女與一名共犯涉嫌於2025年9月前往華盛頓州西雅圖，監視一名台灣高層官員家屬。執法消息人士證實，監控對象就是賴清德的兒子賴廷與其家人。起訴文件指出，張女與一名身分未公開的男子2025年9月1日從拉斯維加斯搭機前往西雅圖，租用一輛黑色日產休旅車後前往目標住處。鄰居監視器拍到兩人疑似在賴廷與妻兒返家時進行拍攝。FBI調查發現，張女當時透過中國通訊軟體微信向疑似中國政府聯絡人回報：「看到他了，年輕男性，就是那個年輕的」，隨後又表示「我正在錄影」，並傳送兩組車牌號碼。相關訊息是FBI取得搜索令後，從張女的iCloud帳戶取得。FBI探員霍特（Kevin Holt）在刑事訴狀中表示，張女至少與2名她明知可能替中國政府工作的人士保持聯絡，若中國希望在台海發生潛在衝突時對台灣總統施加壓力，掌握台灣高層官員近親的位置、住家及車輛照片等資訊，都可能具有利用價值。調查顯示，張女2025年6月透過北京國際關係學院一名同學介紹，認識其中一名中國政府官員。FBI指出，該校與中國國家安全部關係密切。張女同月前往中國期間，涉嫌在長沙預訂私人包廂與該名官員見面，並接受監控任務。訴狀指出，張女之後曾傳訊表示「這件事我可以處理」。同年8月26日，她再向對方表示，當週會忙於洛杉磯的工作，「下週可能會去西雅圖」，對方則回覆：「好的，辛苦了。」張女目前是加州持照房地產經紀人。她的丈夫同樣任職於房地產業者，4日接受CBS News詢問時表示「我現在什麼都不知道」，拒絕進一步評論，目前也不清楚張女是否已委任律師。賴廷長期在美國求學及工作，曾取得凱斯西儲大學電機工程學士、約翰霍普金斯大學生物工程相關碩士，以及華盛頓大學生物工程博士學位，目前任職於荷蘭跨國企業飛利浦（Philips）。台灣媒體過去報導，他與妻子於2018年結婚，兩人育有一名在美國出生的孩子。近年美國司法部門多次偵辦涉嫌替中國政府監控、騷擾海外異議人士的案件，包括中國海外秘密警察站及「獵狐行動」等。美方指控，中國安全部門曾透過代理人追蹤、威脅旅居美國的中國異議人士及民主運動人士。此次案件則罕見涉及台灣總統直系親屬。FBI目前正持續調查張女與中國政府人員之間的聯繫，以及相關監控行動是否涉及其他人員。