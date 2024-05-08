變頻冷氣「5大天王優點」公開了！維修率最低這2牌：老闆認證推薦

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老闆娘提到「如果是在乎過敏需要殺菌功能，可以選重工、國際、富士通，但是一定要記得定期保養，不然一樣無效；如果對日本原裝較有信心，可以選日立旗艦系列以上跟富士通；如果在乎研發技術品質，希望維修率低可以選重工跟富士通」。
「如果在乎售後服務5至7天內到府，可以選大金、重工、富士通；再來不一樣的就是保固時間，三菱重工是業界最久壓縮機保固15年，富士通則是業界最長全機保固10年，其他都是一樣7年全機 、7年主機板 以及10年壓縮機」。
變頻冷氣5大天王比較！優點總整理 涵蓋所有長處的是這牌
📍冷氣安靜、速冷速暖：三菱重工、日立、國際、大金、富士通
📍在乎過敏需要殺菌功能：三菱重工、國際、富士通
📍想要日本原裝的機型：日立旗艦系列以上、富士通
📍在乎研發技術及微修率低：三菱重工、富士通
📍保固期最久：三菱重工業界最久壓縮機保固15年、富士通全機保固10年
整體上來看，富士通的效能幾乎涵蓋了所有的優點以及長處，是老闆娘認證過蠻推薦的品牌，另外三菱重工冷氣也是在近幾年超夯，由林志玲所代言的重工冷氣品質有一定保證，不少安裝過的人都讚譽有加，只不過三菱重工的冷氣機型價格都比其他家還貴一些，畢竟三菱重工的冷氣可是被稱為「冷氣界愛馬仕」，如果有預算考量的民眾可能就要再想一下囉！
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「富士通我20年前買二台，現在還在用，真心覺得不錯啊」、「看下來富士通幾乎都兼具了所有的優點耶！」、「好像重工和富士通出現次數比較多」、「三菱重工的冷氣真的非常的不錯，缺點就是真的比較貴」、「看下來想要全部就選富士通XD」。
@blancaliao_一線冷氣品牌，功能大車拼 三菱重工 日立 國際 大金 富士通 以上特色都是 安靜、速冷速暖、知名度高 但四大冷氣挑選你一定要知道 別買錯成了冤大頭 #保養冷氣 #冷氣 #冷氣闆娘 #熊令家電 #三菱重工 #國際 #日立 #大金 #富士通 #冷氣師傅 #冷氣日常 #冷氣人生 #空調 #師傅 #過敏 #保固 #售後服務
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