LINE免費貼圖23組！「母親節快樂」祝福到　可愛早安、晚安圖下載

變頻冷氣「5大天王優點」公開了！維修率最低這2牌：老闆認證推薦

說到變頻冷氣的一線品牌，一定會有許多人想到「日立」、「大金」、「三菱重工」、「國際牌」以及「富士通」，一起來看看各大品牌如何選擇吧！（圖／記者徐銘穗攝）
說到變頻冷氣的一線品牌，一定會有許多人想到「日立」、「大金」、「三菱重工」、「國際牌」以及「富士通」，一起來看看各大品牌如何選擇吧！（圖／記者徐銘穗攝）

記者張嘉哲/綜合報導

炎炎夏日即將到來，不少人都開始準備替換家中老舊的冷氣，在知道冷氣怎麼吹省電之前，家中擁有一台好用效能好的冷氣更加重要！而說到變頻冷氣的一線品牌，一定會有許多人想到「日立」、「大金」、「三菱重工」、「國際牌」以及「富士通」，近日熊令家電老闆娘就特別拍片介紹變頻冷氣的五大天五優缺點，提供給現在準備要買一線品牌冷氣的民眾參考！

我是廣告 請繼續往下閱讀
熊令家電老闆娘日前在Tik Tok貼文指出「冷氣功能百百種！你買對冷氣了嗎？一線品牌不免俗包括三菱重工、日立、國際、大金、富士通，以上這些特色都是安靜、速冷速暖、知名度高，因為都是一級變頻效能的關係，所以理所當然也是非常省電」。

▲冷氣倒數1個月就要開工，想要夏季吹涼又省電，開工前的保養動作不能缺少！（圖/記者張嘉哲攝）
▲冷氣倒數開工！不少人都準備要把家裡的老舊冷氣給汰換掉，卻苦惱應該選擇什麼品牌。（圖/記者張嘉哲攝）
老闆娘提到「如果是在乎過敏需要殺菌功能，可以選重工、國際、富士通，但是一定要記得定期保養，不然一樣無效；如果對日本原裝較有信心，可以選日立旗艦系列以上跟富士通；如果在乎研發技術品質，希望維修率低可以選重工跟富士通」。

如果在乎售後服務5至7天內到府，可以選大金、重工、富士通；再來不一樣的就是保固時間，三菱重工是業界最久壓縮機保固15年，富士通則是業界最長全機保固10年，其他都是一樣7年全機 、7年主機板 以及10年壓縮機」。

▲三菱電機、三菱重工都有推出冷氣產品，但其實兩者之間有著不小的差異性。（示意圖／取自mobile01）
▲三菱重工的冷氣是業界最久壓縮機保固，長達15年，近幾年三菱重工的冷氣越來越多人愛裝。（示意圖／取自mobile01）
變頻冷氣5大天王比較！優點總整理　涵蓋所有長處的是這牌

📍冷氣安靜、速冷速暖：三菱重工、日立、國際、大金、富士通
📍在乎過敏需要殺菌功能：三菱重工、國際、富士通
📍想要日本原裝的機型：日立旗艦系列以上、富士通
📍在乎研發技術及微修率低：三菱重工、富士通
📍保固期最久：三菱重工業界最久壓縮機保固15年、富士通全機保固10年

整體上來看，富士通的效能幾乎涵蓋了所有的優點以及長處，是老闆娘認證過蠻推薦的品牌，另外三菱重工冷氣也是在近幾年超夯，由林志玲所代言的重工冷氣品質有一定保證，不少安裝過的人都讚譽有加，只不過三菱重工的冷氣機型價格都比其他家還貴一些，畢竟三菱重工的冷氣可是被稱為「冷氣界愛馬仕」，如果有預算考量的民眾可能就要再想一下囉！

▲富士通冷氣也是不少民眾的愛牌之一，其功能非常齊全，全機保固10年也是業界最久。（圖/冷氣空調技術討論區）
▲富士通冷氣也是不少民眾的愛牌之一，其功能非常齊全，全機保固10年也是業界最久。（圖/冷氣空調技術討論區）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「富士通我20年前買二台，現在還在用，真心覺得不錯啊」、「看下來富士通幾乎都兼具了所有的優點耶！」、「好像重工和富士通出現次數比較多」、「三菱重工的冷氣真的非常的不錯，缺點就是真的比較貴」、「看下來想要全部就選富士通XD」。

@blancaliao_一線冷氣品牌，功能大車拼 三菱重工 日立 國際 大金 富士通 以上特色都是 安靜、速冷速暖、知名度高 但四大冷氣挑選你一定要知道 別買錯成了冤大頭 #保養冷氣 #冷氣 #冷氣闆娘 #熊令家電 #三菱重工 #國際 #日立 #大金 #富士通 #冷氣師傅 #冷氣日常 #冷氣人生 #空調 #師傅 #過敏 #保固 #售後服務

♬ Funk It Up - Official Sound Studio

變頻冷氣「大金、日立地位危險了」！內行改吹這牌：林志玲超愛的

買冷氣「內行不選大賣場、連鎖店」！老闆揭真相：師傅之間都知情

變頻冷氣「內行不只會裝日立」！老闆招了2品牌：師傅之間的秘密

變頻冷氣「日立、大金地位被威脅了」！內行改裝這牌：房東超愛的

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞