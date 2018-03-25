遲了8年　台中東區壘球代表隊終成軍

為感念地方信仰中心南天宮，為基層運動發展無私付出，東區首支成立的壘球代表隊，今天特別選在主神大殿舉行成軍儀式，立委黃國書、東區區長江惠雯、市府運動局全民運動科科長郭展宏及議員鄭功進、邱素貞及何敏誠等人都到場致意，場面熱絡。

台中市首支由宮廟贊助成立的東區壘球代表隊，今天在南天宮關帝廟主神大殿，以古禮隆重祭告關聖帝君後，由立委黃國書授旗成立。擔任領隊的南天宮主委吳光雄表示，東區爭取多年的慢速壘球隊終能成軍，雖比其它各區慢了8年，他對球隊卻有信心，相信七月首戰一定能旗開得勝，並成功帶動地方壘球運動發展。



▲台中東區區長江惠雯代表市長親贈球衣，代表東區壘球代表隊正式成軍（圖／金武鳳攝 , 2018.3.25)

南天宮主委吳光雄表示，全市運動大會迄今已邁入第八屆，其中尤以慢速壘球，一直是各區爭相發展的重點運動項目之一。東區很可惜，限於經費及資源匱乏，加上子弟兵分散各處，遲遲未能成軍，比起其它各區，腳步已慢了8年。

所幸，在立法委員黃國書奔走下，歷經半年時間，終能從全國各地號召近30好手返鄉獻力。只是，萬事皆備，只欠東風，成軍經費在哪呢？黃國書表示，南天宮是東區信仰中心，一向熱心公益，主委吳光雄獲悉後，義不容辭接下贊助成軍重任，東區壘球代表隊方能順利成軍。



▲新成軍的台中市東區壘球代表隊，陣容整齊，由南天宮主委吳光雄擔任領隊，球員穿上印有南天宮背章的球服，神采奕奕（圖／金武鳳攝 , 2018.3.25)

成軍大典是以古禮隆重進行，在鐘鼓齊鳴聲中，球隊及與會貴賓皆誠心焚香祝禱，希望在關聖帝君庇佑下，球隊能順利發展，並在七月首次出征旗開得勝。東區區長江惠雯，並代表台中市長林佳龍親贈隊服，運動局全民運動科科長郭展宏則代表贈球隊。新成立球隊由吳光雄出任領隊，吳昌穎擔任教練，蔡官典是隊長，全隊平均年齡約30多歲，各有十年以上球齡，對於球隊首役，異口同聲表示將全力以赴，爭取佳績。



▲立委黃國書奔走半年，終能喚回地方子弟兵成立東區壘球代表隊，特在壘球上留名紀念這歷史一刻（圖／金武鳳攝 , 2018.3.25)

曾經培育出多位棒球好手的力行國小校長廖子成，期許壘球隊的成立，能找回當年老台中的金龍魂。廖子成說，今天成立的東區壘球代表隊成員，有六位是力行國小畢業校友，看到當年畢業學生能返鄉獻力，他與有榮焉。

吳光雄表示，南天宮自民國三十九年成立興建籌備委員會迄今已超過一甲子。因為有許多前人的努力，才有南天宮今日紮實的信仰基礎。看著棒球曾經輝煌的歷史又沒落，很希望能貢獻綿薄的一宮之力，正所謂「取之於社會、用之於社會」身為東區的在地廟宇，義不容辭，一定會全力支持東區慢速壘球隊的發展。