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低薪世代　青年勞工無法三十而立　近兩成已放棄夢想

記者彭夢竺／台北報導2018/03/26 10:03
▲根據人力銀行調查，39歲以下的勞工，30.3%的人屬於月光族，52.7%的人沒有買房子，19.7%的人已經放棄夢想。（圖／NOWnews 資料照片）
▲根據人力銀行調查，39歲以下的勞工，30.3%的人屬於月光族，52.7%的人沒有買房子，19.7%的人已經放棄夢想。（圖／NOWnews 資料照片）

台灣目前存在普遍低薪的社會現況，對於不少即將邁入30歲的青年勞工來說，根本無法三十而立，根據人力銀行調查，39歲以下的勞工，30.3%的人屬於月光族，69.7%的人平均每個月能存9,113元，且47.9%的青年勞工有負債，52.7%的人沒有買房子，有買房子的人，每個月房貸就吃掉超過一半的薪水，因此，回想初入社會時的夢想，高達77.6%的上班族沒有完全圓夢，19.7%的人已經放棄夢想。

台灣真的存在「青貧族」嗎？不少年輕上班族感嘆每天「窮忙」，即將邁入30歲卻無法三十而立，根據yes123求職網所做的「青貧族職涯規劃與築夢踏實調查」發現，39歲以下的勞工衡量目前收支狀況，自認月光族的有30.3%，69.7%的人平均每個月能存9,113元；此外，47.9%的青年勞工有負債，其中26.5%屬於有負債，而且造成沉重經濟壓力。

收入處於低檔，置產成了奢想，調查也顯示，僅有13%的青年勞工目前有買房子，但是每個月的房貸支出，平均落在20,923元，若以經常性薪資40,787元估算，房貸就吃掉超過一半的薪水，其餘52.7%的人屬於沒有買房子，但與家人或親戚同住，剩下34.3%的青年勞工則是以租代買，屬於無殼蝸牛族，房租大約花掉23.3%的收入。

回想一下畢業、退伍後，剛進入社會時的人生夢想，66.5%的人希望找到真正有興趣的工作、52.2%的人希望存到人生第一桶金、48.8%希望找到能學以致用的工作，以及38.8%的人想要買房子、30%的人想要創業當老闆，不過目前真正能圓夢的幸運兒，到底又有多少呢？

根據調查結果，有高達77.6%的上班族尚未完全圓夢，但會繼續努力，但同時也有19.7%的人已經夢醒、放棄，只有2.7%的人全部夢想都完成；探究放棄夢想的原因，覺得沒有足夠的錢占了59.9%、覺得沒有足夠的時間占了51.3%、常常碰到挫折占了40.4%，以及覺得現在工作穩定、生活安逸占了28.2%。

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