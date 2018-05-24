名家論壇》唐湘龍／準備看看年輕人怎麼修理蔡英文

昔日的內政部長許水德曾經一句「法院也是國民黨開的」，被斷章取義20多年。傷的不只是國民黨的威權意象，傷的更是台灣的司法威信。

何況，現在可以確定，非常確定，法律有顏色。綠色。法律？法綠？看不見的，去檢查眼睛吧。

這不是犯罪偵防。這是「政治偵防」。這必須很有政治嗅覺才辦得到。不管法律許不許可，「政治偵防」沒有停止過。以國家安全的名義，遂行當權者的政治意志，就是「白色恐怖」。

這種「車輪牌」黨證無敵的政治廢話，在政治討論版流竄到現在。

檢調工具化的質疑，會讓這個社會疑神疑鬼。包括蔡英文。 2012 年，蔡英文挑戰馬英九，私人見面的場合，蔡英文強烈質疑司法有藍綠，強烈懷疑包括自己在內的民進黨高層被監聽。現在看起來，不過就是「做賊喊捉賊」。疑神疑鬼不疑綠。

約談遴選委員是為了「卡管」不利。拜訪高中名校校長是為了圍堵頂標的菁英孩子排隊跑向大陸。這兩件事，三點相同的邏輯：

一、這是校園。高中、大學校園。以前，這是政治的禁區。現在確定，果然，所有民進黨説「不可以」的，民進黨一定會做。民進黨曾經抗議的，一定會遭遇更大聲的抗議。

二、這是面子。這兩件事，根本沒有什麼好約談、關切。台大人用腦投票。高中生用腳投票。都是「自自冉冉」的事。但傷，傷到了蔡英文、傷到了民進黨，傷到了他們的自尊，傷到他們的面子。

三、這兩件事都還沒結束。無法止血，早晚會要民進黨的命。

檢調權是行政發動。檢調人員的政治心眼是台灣民主化過程的麻煩事兒。民主化的追求，法治跟不上。檢調的「政治心證」就有很大上下其手空間。

「心證」就是政治操作司法的空間。講起來是「心證」，做起來是「暗示」。所有政治想利用司法去表達的「關切」、「施壓」或「威脅」，都在「心證」裡。「檢調」與「被檢調」心中各有一把尺。剩下的，是互信問題。

面對政治，只要司法出現，信任就崩盤。

現在已經崩了。連馬英九處理關說問題都有罪。約談幾個遴委，關切幾個校長，根本不算什麼。

「面子」為什麼這麼重要，因為，只剩下面子了。沒有面子，就什麼都沒有了。這個統治集團的氣勢會徹底瓦解。目前的蔡英文總統，民調滿意度很明顯剩下基本盤。基本盤會給人一種牢不可破的感覺，但其實，只要類似這種議題處理不好，氣勢瓦解，基本盤就瓦解。蔡英文、民進黨的滿意度都會一瀉千里。到時候再想挽救，來不及了。

檢調單位約談遴選委員絕對不是為了調查管中閔和台灣大哥大之間的關係。而是為了向下一場暑假開始之前的定期校務會議施壓。台大對於校長遴選所受到的政治干擾，顯然已經忍無可忍，已經醖釀要在校務會議上頭提案，成立專案小組，調查政治力介入台大校園始末，再由專案小組提出報告，並且將整個事件紀錄列入台大校史。

台大顯然準備全面反擊。到了這一步，民進黨、蔡英文、吳茂昆的臭名將永遠留在台大官方的歷史上。

關於高中名校學生排隊赴大陸就學，更是重創民進黨。這使得：一、民進黨所說的「天然獨」突然間失去了說服力。二、這些都是後太陽花世代，這股浪潮，讓太陽花以「反對兩岸服貿協議」為名的政治熱情消退殆盡。三、這似乎證明所有官方對大陸的宣傳並不真實。在大陸片面公布「惠台31」之後，一股浪潮，明年可能會變成海嘯。

這股海嘯的力量，會冲垮民進黨。

不只是這樣。其實，現在大學校園裡，不管是課程、社團，台灣研究都在沒落。其他有關於大陸、兩岸的新課程、新社團就如同雨後春筍一般，蓬勃出現。顯示不只是能夠登陸的頂標資優學生，就算是去不了的，也是「雖不能至，心嚮往之」，都在擴充自己對大陸的理解。彌補被民進黨長期「黑」掉的兩岸關係。

幾個月之前，在今日新聞網寫過一篇「兩岸交流的甜蜜點到了」，許多人覺得不以為然，現在可以再看一看。沒有什麼懸念，就是這個趨勢。剩下的，就準備看年輕人怎麼修理民進黨。

●作者：唐湘龍／資深新聞工作者、政論節目資深評論員、電台節目主持人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日觀點》開拓不同的視野

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至public@nownews.com