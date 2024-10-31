強烈颱風康芮暴風圈目前已經籠罩將近半個台灣，今（31）日凌晨至清晨這段期間，北部、東半部應該都有感受到強風豪雨的雨勢。中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，全島目前仍處在警戒區當中，民眾今天沒事千萬不要隨意出門。《NOWnews》特別整理康芮颱風目前最新位置、登陸時間地點、風雨時程以及週五停班停課機率，提供民眾一文看懂！超胖颱風今天影響最劇烈，防颱作業不可輕忽！
強颱康芮「巔峰之姿撲台」！中午至傍晚從台東一帶登陸
根據中央氣象署最新資料，康芮颱風在今天清晨5時中心位置北緯21.4度、東經122.6度，以每小時28轉19公里速度向西北轉北前行，近中心最大風速每秒已達53公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒65公尺，相當於17級風以上，七級風平均暴風半徑擴大至320公里，十級風暴風半徑約150公里，強度已達到強颱巔峰之姿。
按照目前位置，康芮颱風暴風圈已經觸及半個台灣的陸地，中央氣象署預估，康芮颱風下午至傍晚中心會從台東一帶登陸，隨後撞到中央山脈受地形破壞，以及環境不利發展，強度會迅速減弱，影響最劇烈就是今天整天至週五清晨。
康芮颱風最新風雨時程！週四整天至週五清晨慎防致災降雨
氣象署表示，今天整天至週五清晨是康芮颱風影響最顯著的時刻，各地都有強風豪雨，今天白天以北部、東半部為主，有間歇性強降雨，等到颱風出海之後，中南部風雨會開始明顯增加，週五白天颱風逐漸遠離之後，西半部仍會有些陣雨，東半部、北部降雨明顯趨緩。
至於風力觀測部分，氣象署說，從昨晚開始，不只沿海，西半部內陸地區出現11級以上強陣風，尤其颱風中心通過部分，花東沿海，以及未來可能通過的地方彰化、雲林、嘉義、台南，因靠近颱風中心有將近14級以上強陣風，氣象署陸續發布強風特報，民眾沒事千萬不要隨意出門，在家做好防颱準備！
康芮颱風31日全台停班停課！連放兩天颱風假機率低
隨著康芮颱風逐步逼近，今天全台灣22縣市都宣布停班停課，許多人已經在關心週五（1日）是否會連續放颱風假，根據目前氣象署預報，康芮颱風在今天下午從台東登陸之後，越過中央山脈受到地形破壞強度就會迅速減弱，入夜在台中至雲林一帶出海，週五白天各地降雨就會趨緩，因此1日停班停課機率目前看來不大。
不過，天氣風險公司職人吳聖宇則表示「週五清晨到中午這一段期間，颱風中心會一路北上，經過海峽北部、到大陸福建、浙江沿岸一帶，在這一段過程中，南風持續被往北帶，迎風面的中南部都還是有一陣一陣的風雨，11月1日是否停班停課就要看今天颱風過中央山脈後，實際減弱情況而定。」不過最終仍要看氣象署風雨預估以及各縣市府決定，民眾可要持續關注康芮颱風最新消息。
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根據中央氣象署最新資料，康芮颱風在今天清晨5時中心位置北緯21.4度、東經122.6度，以每小時28轉19公里速度向西北轉北前行，近中心最大風速每秒已達53公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒65公尺，相當於17級風以上，七級風平均暴風半徑擴大至320公里，十級風暴風半徑約150公里，強度已達到強颱巔峰之姿。
按照目前位置，康芮颱風暴風圈已經觸及半個台灣的陸地，中央氣象署預估，康芮颱風下午至傍晚中心會從台東一帶登陸，隨後撞到中央山脈受地形破壞，以及環境不利發展，強度會迅速減弱，影響最劇烈就是今天整天至週五清晨。
康芮颱風最新風雨時程！週四整天至週五清晨慎防致災降雨
氣象署表示，今天整天至週五清晨是康芮颱風影響最顯著的時刻，各地都有強風豪雨，今天白天以北部、東半部為主，有間歇性強降雨，等到颱風出海之後，中南部風雨會開始明顯增加，週五白天颱風逐漸遠離之後，西半部仍會有些陣雨，東半部、北部降雨明顯趨緩。
至於風力觀測部分，氣象署說，從昨晚開始，不只沿海，西半部內陸地區出現11級以上強陣風，尤其颱風中心通過部分，花東沿海，以及未來可能通過的地方彰化、雲林、嘉義、台南，因靠近颱風中心有將近14級以上強陣風，氣象署陸續發布強風特報，民眾沒事千萬不要隨意出門，在家做好防颱準備！
康芮颱風31日全台停班停課！連放兩天颱風假機率低
隨著康芮颱風逐步逼近，今天全台灣22縣市都宣布停班停課，許多人已經在關心週五（1日）是否會連續放颱風假，根據目前氣象署預報，康芮颱風在今天下午從台東登陸之後，越過中央山脈受到地形破壞強度就會迅速減弱，入夜在台中至雲林一帶出海，週五白天各地降雨就會趨緩，因此1日停班停課機率目前看來不大。
不過，天氣風險公司職人吳聖宇則表示「週五清晨到中午這一段期間，颱風中心會一路北上，經過海峽北部、到大陸福建、浙江沿岸一帶，在這一段過程中，南風持續被往北帶，迎風面的中南部都還是有一陣一陣的風雨，11月1日是否停班停課就要看今天颱風過中央山脈後，實際減弱情況而定。」不過最終仍要看氣象署風雨預估以及各縣市府決定，民眾可要持續關注康芮颱風最新消息。
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