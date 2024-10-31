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▲康芮颱風今晨5時暴風圈已經籠罩快半個台灣，預計下午從台東一帶登陸。（圖/中央氣象署）

▲康芮颱風今（31）日是影響最為劇烈的一天，東半部地區慎防豪雨等級以上的降雨。（圖/中央氣象署）

▲強颱康芮來勢洶洶，中央氣象署持續針對各縣市發布大雨、豪雨、大豪雨、超大豪雨特報。（圖/中央氣象署）

強烈颱風康芮暴風圈目前已經籠罩將近半個台灣，今（31）日凌晨至清晨這段期間，北部、東半部應該都有感受到強風豪雨的雨勢。中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，全島目前仍處在警戒區當中，民眾今天沒事千萬不要隨意出門。根據中央氣象署最新資料，，近中心最大風速每秒已達53公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒65公尺，相當於17級風以上，按照目前位置，康芮颱風暴風圈已經觸及半個台灣的陸地，氣象署表示，至於風力觀測部分，氣象署說，從昨晚開始，不只沿海，西半部內陸地區出現11級以上強陣風，，民眾沒事千萬不要隨意出門，在家做好防颱準備！隨著康芮颱風逐步逼近，今天全台灣22縣市都宣布停班停課，許多人已經在關心週五（1日）是否會連續放颱風假，根據目前氣象署預報，不過，天氣風險公司職人吳聖宇則表示「週五清晨到中午這一段期間，颱風中心會一路北上，經過海峽北部、到大陸福建、浙江沿岸一帶，在這一段過程中，南風持續被往北帶，迎風面的中南部都還是有一陣一陣的風雨，」不過最終仍要看氣象署風雨預估以及各縣市府決定，民眾可要持續關注康芮颱風最新消息。