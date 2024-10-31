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▲北捷放話介入協調，劉德華今晚演唱會究竟有沒有辦法順利舉行，恐怕還有一些未知數。（圖／映藝娛樂臉書）

▲蔣萬安（中）上午主持康芮颱風災害應變中心會議，也談到劉德華演唱會。（圖／北市府提供）

康芮颱風襲台，全台停班停課，香港天王劉德華今（31）日在台北小巨蛋的演唱會昨晚宣布照常舉辦，引起關注。台北小巨蛋主管機關台北捷運公司稍早表示將持續跟主辦單位協調，看今晚演唱會是否可考慮取消。主辦單位超級圓頂則回應《NOWnews今日新聞》，「目前沒有新的進度，如果有會跟大家說」。康芮颱風中心預計會在今日中午過後登陸台灣東部，風雨越來越大，稍早北捷表示，他們打算跟主辦單位協調，看看今晚劉德華演唱會是否能取消。對此，主辦單位超級圓頂也回應媒體，「目前沒有新的進度，如果有會跟大家說」。今日全台停班停課，演唱會卻宣布照常舉行的消息，雖然滿足了「劉太太們」的願望，但也引起不少罵聲，作家謝知橋更直接在臉書發文質疑，「我覺得無視颱風，演唱會照常舉辦，美其名寵粉，實際上只是把颱風天可能發生的意外事件、交通問題、醫護壓力轉嫁給整個社會承擔而已」。台北市長蔣萬安上午也回應，會要求各單位的安全準備工作要確實落實，也建議主管機關針對演唱會等活動碰到颱風該如何處理，可以增訂相關的颱風條款。超級圓頂昨晚則公告，如果民眾因風雨太大無法前往，可以全額退門票錢。