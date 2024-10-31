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劉德華的巡演台北首場，原訂今晚演出，但因康芮颱風來襲，主辦單位「超級圓頂」遲至今天下午3點才宣告停辦，讓很多人已到現場的粉絲感到不滿。現在宣布今晚的場次將在11月2日中午12時進行補辦。超級圓頂最新公告如下：原定10月31日晚上7:30pm場次，經過各單位協調，確定將於11月2日中午12時進行補辦（10:30am開放入場），請觀眾持原10月31日場次之票券及身份證入場，並依照原實名制票券上的座位號入座。若因延期無法到場之觀眾，實名制票卷不得轉讓，10月31日場次將可全額退票（免收退票手續費)，受理時間至11月06日（週三）晚上11點59分，相關退票細節，我們將儘速於超級圓頂臉書粉絲專頁公告。超級圓頂工作人員 2024.10.31