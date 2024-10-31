劉德華今（31）日晚上的台北小巨蛋演唱會原本照常舉辦，但稍早主辦單位「超級圓頂」發布公告確定停辦，目前小巨蛋已有許多排隊等著開演的粉絲，聽到消息相當錯愕，網路也掀起一片罵聲。
主辦單位「超級圓頂」全文：
《今天···is the Day 劉德華巡迴演唱會 2024 -台北站》10月31日晚上7:30pm場次停辦公告
主辦單位超級圓頂接獲場地單位台北捷運公司通知，要求停辦10月31日晚上19：30場次。
我們正積極和各單位討論是否及何時可補辦今日取消之場次，針對所有的觀眾造成不便，我們深感抱歉，並將受理10月31日場次全額退票（免收退票手續費)，受理時間至11月06日（週三）晚上11點59分，相關退票及是否補辦等細節，將儘速於超級圓頂臉書粉絲專頁公告。
超級圓頂工作人員 2024.10.30
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《今天···is the Day 劉德華巡迴演唱會 2024 -台北站》10月31日晚上7:30pm場次停辦公告
主辦單位超級圓頂接獲場地單位台北捷運公司通知，要求停辦10月31日晚上19：30場次。
我們正積極和各單位討論是否及何時可補辦今日取消之場次，針對所有的觀眾造成不便，我們深感抱歉，並將受理10月31日場次全額退票（免收退票手續費)，受理時間至11月06日（週三）晚上11點59分，相關退票及是否補辦等細節，將儘速於超級圓頂臉書粉絲專頁公告。
超級圓頂工作人員 2024.10.30
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