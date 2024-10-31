康芮颱風來襲，今（31）日全台停班停課，但劉德華今晚7點半在台北小巨蛋的演唱會宣布照常舉辦，《NOWnews今日新聞》下午直擊小巨蛋，上百位歌迷風雨無阻排隊買周邊，準備看偶像的心情絲毫不受風雨影響。不過稍早主辦單位表示，應政府機關要求，今晚演出確定停辦。
過往在小巨蛋舉辦演唱會的主辦單位，都會選在場地外圍架設帳篷賣周邊商品，但今天因為颱風關係，全數移駕到室內販售，距離晚間7點半還有4個多小時，就有上百位歌迷到小巨蛋排排站，其中不乏年長的阿公阿嬤，為的就是想買到難得來台開唱的劉德華演唱會周邊商品。
這些風雨無阻也要到小巨蛋搶買周邊的歌迷，雖然久站排隊但臉上卻沒有一絲不耐煩，當輪到自己選購商品時，大家都是小跑步上前開心掏出新台幣結帳，好心情溢於言表，顯現追星確實能使人快樂，連颱風都不怕。
劉德華這次的台北演唱會原定如期舉行，但台北市長蔣萬安上午回應，會要求各單位的安全準備工作要確實落實，也建議主管機關針對演唱會等活動碰到颱風該如何處理，可以增訂相關的颱風條款。超級圓頂昨晚也公告，如果民眾因風雨太大無法前往，可以全額退門票錢；不過現在也確定10月31日的場次「停辦」，詳細狀況可至主辦單位臉書查詢。
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這些風雨無阻也要到小巨蛋搶買周邊的歌迷，雖然久站排隊但臉上卻沒有一絲不耐煩，當輪到自己選購商品時，大家都是小跑步上前開心掏出新台幣結帳，好心情溢於言表，顯現追星確實能使人快樂，連颱風都不怕。
劉德華這次的台北演唱會原定如期舉行，但台北市長蔣萬安上午回應，會要求各單位的安全準備工作要確實落實，也建議主管機關針對演唱會等活動碰到颱風該如何處理，可以增訂相關的颱風條款。超級圓頂昨晚也公告，如果民眾因風雨太大無法前往，可以全額退門票錢；不過現在也確定10月31日的場次「停辦」，詳細狀況可至主辦單位臉書查詢。