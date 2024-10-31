康芮颱風（國際命名：KONG-REY）以強颱巔峰之姿襲來，其暴風圈目前已經接觸台灣陸地，中央氣象署也持續發布海上陸上警報，全島都已經列入警戒範圍。氣象署表示，康芮颱風目前「雙眼牆結構紮實」，10級暴風半徑過去幾小時已經擴大到150公里，各地風雨持續增大，台東、蘭嶼綠島恐有14級以上破壞性強風，提醒民眾防颱作業不可輕忽，沒事不要外出！
根據中央氣象署最新資料，康芮颱風在今天凌晨1時中心位置北緯20.9度、東經122.9度，以每小時23轉19公里速度向西北前行，近中心最大風速每秒已達53公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒65公尺，相當於17級風以上，七級風平均暴風半徑擴大至320公里，十級風暴風半徑約150公里，強度已達到強颱巔峰之姿，預估在今天中午至傍晚在花東附近登陸。
🟡康芮颱風最新風雨時程、影響重點
中央氣象署科長林伯東表示，康芮颱風目前主要雲系正在影響台灣，最紮實的雲系在東半部外海，颱風中心有雙眼牆結構，現在是處在非常強的狀態中，各地的風雨未來幾小時會陸續增強，東半部降雨持續增大，宜花、大台北山區有短延時豪大雨，隨著颱風中心穿越中央山脈後，中南部地區雨勢也轉為明顯，有局部大雨或豪雨發生的機率，今天是影響最劇烈時候。
至於風力觀測部分，林伯東表示，從昨晚開始，不只沿海，西半部內陸地區出現11級以上強陣風，尤其颱風中心通過部分，花東沿海，以及未來可能通過的地方彰化、雲林、嘉義、台南，因靠近颱風中心有將近14級以上強陣風，氣象署陸續發布強風特報，民眾沒事千萬不要隨意出門，在家做好防颱準備！
🟡康芮颱風最新特報專區
⚠️陸上警報警戒範圍：台灣各地區及澎湖、金門、馬祖應嚴加戒備，並防強風豪雨。
⚠️海上警報警戒範圍：台灣附近各海面、巴士海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。
⚠️大雨特報：屏東縣、桃園市平地
⚠️豪雨特報：基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、蘭嶼綠島
⚠️大豪雨特報：台東縣、宜蘭縣平地、花蓮縣平地
⚠️超大豪雨特報：宜蘭縣山區、花蓮縣山區
⚠️陸上強風特報：台灣各地區及澎湖、金門、馬祖應嚴加戒備
🟡康芮颱風最新動態
📍2024／10／30 21：00
康芮暴風圈21:00觸陸！蘭嶼收到「強風國家警報」
康芮颱風暴風圈已經在30日晚間9時觸陸，中央氣象署提醒，今（31）日清晨至上午隨著康芮颱風逐漸接近，台灣各地及各離島易有9至10級強陣風，尤其花蓮地區、恆春半島、馬祖、澎湖及桃園以南沿海空曠地區有11級以上強陣風，台東地區及蘭嶼、綠島有14級以上強陣風，都需要特別注意。
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🟡康芮颱風最新風雨時程、影響重點
中央氣象署科長林伯東表示，康芮颱風目前主要雲系正在影響台灣，最紮實的雲系在東半部外海，颱風中心有雙眼牆結構，現在是處在非常強的狀態中，各地的風雨未來幾小時會陸續增強，東半部降雨持續增大，宜花、大台北山區有短延時豪大雨，隨著颱風中心穿越中央山脈後，中南部地區雨勢也轉為明顯，有局部大雨或豪雨發生的機率，今天是影響最劇烈時候。
至於風力觀測部分，林伯東表示，從昨晚開始，不只沿海，西半部內陸地區出現11級以上強陣風，尤其颱風中心通過部分，花東沿海，以及未來可能通過的地方彰化、雲林、嘉義、台南，因靠近颱風中心有將近14級以上強陣風，氣象署陸續發布強風特報，民眾沒事千萬不要隨意出門，在家做好防颱準備！
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⚠️海上警報警戒範圍：台灣附近各海面、巴士海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。
⚠️大雨特報：屏東縣、桃園市平地
⚠️豪雨特報：基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、蘭嶼綠島
⚠️大豪雨特報：台東縣、宜蘭縣平地、花蓮縣平地
⚠️超大豪雨特報：宜蘭縣山區、花蓮縣山區
⚠️陸上強風特報：台灣各地區及澎湖、金門、馬祖應嚴加戒備
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