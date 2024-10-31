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▲陸上強風特報受颱風影響，蘭嶼、綠島及臺東地區已有14級以上強陣風，今(31)日澎湖也會有14級以上強陣風。（圖／翻攝氣象署）

▲康芮颱風全台雨量狀況。（圖／翻攝氣象署官網）

康芮颱風今（31）日13:40從台東成功登陸，目前暴風圈籠罩全台，維持中心最大風速51公尺，颱風暴風半徑維持320公里，以強颱之姿登陸，氣象署提醒今整天到明清晨影響最為劇烈。預計最快今17:00會下修成中颱，今深夜會在中部出海，台灣本島可望在明中午前解除陸警。氣象署最新資料顯示，第21號颱風中心已於今(31)日13時40分左右於臺東縣成功附近登陸，目前中心位置在臺東北北東方，未來將向北轉北北東移動，暴風圈正籠罩臺灣及澎湖，對臺灣各地及澎湖、金門、馬祖構成威脅，各地風雨持續中。颱風登陸後受到地形影響可能會減弱成中颱，氣象署提醒今整天到明清晨影響最為劇烈，今晚中南部會開始出現短延時強降雨的情況發生，但明天風雨應該會趨緩，下午16:00 風雨預估對於明天是否停班停課會相當關鍵的預報時間點。颱風中心在13:40從台東成功鎮登陸，維持強颱規模，預計17:00可能會下修到中颱。最快今晚颱風中心會從中部出海到台灣海峽。近中心最大風速每秒 51 公尺，相當於 16 級風，瞬間最大陣風每秒 63 公尺，相當於 17 級風以上目前颱風暴風七級風半徑為320公里，十級風平均暴風半徑150公里預計明天上半天，中午前本島會解除警報，明晚包含離島都有望一起解除。