康芮颱風今（31）日13:40從台東成功登陸，目前暴風圈籠罩全台，維持中心最大風速51公尺，颱風暴風半徑維持320公里，以強颱之姿登陸，氣象署提醒今整天到明清晨影響最為劇烈。預計最快今17:00會下修成中颱，今深夜會在中部出海，台灣本島可望在明中午前解除陸警。
氣象署最新資料顯示，第21號颱風中心已於今(31)日13時40分左右於臺東縣成功附近登陸，目前中心位置在臺東北北東方，未來將向北轉北北東移動，暴風圈正籠罩臺灣及澎湖，對臺灣各地及澎湖、金門、馬祖構成威脅，各地風雨持續中。
颱風登陸後受到地形影響可能會減弱成中颱，氣象署提醒今整天到明清晨影響最為劇烈，今晚中南部會開始出現短延時強降雨的情況發生，但明天風雨應該會趨緩，下午16:00 風雨預估對於明天是否停班停課會相當關鍵的預報時間點。
🟡康芮颱風／登陸
颱風中心在13:40從台東成功鎮登陸，維持強颱規模，預計17:00可能會下修到中颱。
🟡康芮颱風／遠離
最快今晚颱風中心會從中部出海到台灣海峽。
🟡康芮颱風／風速
近中心最大風速每秒 51 公尺，相當於 16 級風，瞬間最大陣風每秒 63 公尺，相當於 17 級風以上
🟡康芮颱風／規模
目前颱風暴風七級風半徑為320公里，十級風平均暴風半徑150公里
🟡康芮颱風／警報解除
預計明天上半天，中午前本島會解除警報，明晚包含離島都有望一起解除。
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颱風登陸後受到地形影響可能會減弱成中颱，氣象署提醒今整天到明清晨影響最為劇烈，今晚中南部會開始出現短延時強降雨的情況發生，但明天風雨應該會趨緩，下午16:00 風雨預估對於明天是否停班停課會相當關鍵的預報時間點。
🟡康芮颱風／登陸
颱風中心在13:40從台東成功鎮登陸，維持強颱規模，預計17:00可能會下修到中颱。
🟡康芮颱風／遠離
最快今晚颱風中心會從中部出海到台灣海峽。
🟡康芮颱風／風速
近中心最大風速每秒 51 公尺，相當於 16 級風，瞬間最大陣風每秒 63 公尺，相當於 17 級風以上
🟡康芮颱風／規模
目前颱風暴風七級風半徑為320公里，十級風平均暴風半徑150公里
🟡康芮颱風／警報解除
預計明天上半天，中午前本島會解除警報，明晚包含離島都有望一起解除。
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