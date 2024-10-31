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▲康芮颱風威力減弱，明上午台灣有機會解除海陸警報。（圖／翻攝氣象署官網）

▲今（31）日下午16點公佈的最新「風雨預測」中，明（1）日一整天雨量部分，全台灣有8縣市山區達標。（圖／中央氣象署）

▲康芮颱風逐漸遠離台灣本島。（圖／翻攝氣象署官網）

康芮颱風已經在今（31）日下午5點由強颱轉為中颱，暴風圈也縮小，半徑從320公里縮小到280公里，目前中心位置在嘉義西北方，氣象署預估今深夜颱風中心會出海。今晚中南部會開始出現短延時強降雨的情況發生，明天風雨應該會趨緩，台灣本島可望在明中午前解除陸警，包含離島應該都會在明天一併解除警報。目前31日17時颱風中心位置在北緯 23.6 度，東經 120.3 度，即在嘉義的西北方約 20 公里之處，氣象署提醒一直到明天清晨颱風還是會持續影響，今晚中南部會開始出現短延時強降雨的情況發生，但明天風雨應該會趨緩。中央氣象署預報員林伯東科長說明，颱風移動的速度有變快，預計1~3小時內會從雲嘉出海。颱風通過護國神山的中央山脈後，遭到地形破壞，由強颱減弱成中颱，台灣本島預計會在明天上半天脫離暴風圈，預計海陸警通常會在差不多的時間解除。此外，有觀察到颱風在今(31)日13時40分左右於臺東縣成功鎮附近登陸，但登入之後就發現「颱風眼」已經消失在雲圖上，朱美霖預報員說明，因台灣地形崎嶇，颱風登陸後外圍環流被破壞，對流結構變得很不好，而雲圖上沒有颱風眼，相對也可說是沒有強颱結構。預計明天颱風逐漸脫離本島，風雨狀況來看，明清晨中南部較為明顯，白天會開始減緩，西半部還有雨，台灣其他地區會是零星降雨，本島多數縣市要達到「停班停課」，從氣象的標準來看，目前只有「8縣市山區」達標，但是否停班停課還是要考量其他因素，會由縣市決策單位自行研議決定。颱風中心在13:40從台東成功鎮登陸。今17:00下修到中颱。最快1~3小時內颱風中心會從嘉義雲林一帶出海到台灣海峽。近中心最大風速每秒 43公尺，相當於 14級風，瞬間最大陣風每秒 53 公尺，相當於 16 級風以上目前颱風暴風七級風半徑為280公里，十級風平均暴風半徑100公里預計明天中午前本島會解除警報，明晚包含離島都有望一起解除。