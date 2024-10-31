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▲今（31）日稍早宜蘭漁民在大溪漁港拍下驚人畫面，超越兩層樓高的巨浪直接灌進漁港。（圖／翻攝爆料公社）

▲宜蘭大溪漁港的驚人風雨畫面。（圖／翻攝爆料公社）

康芮颱風今（31）下午1時40分以強颱之姿從台東登陸之後，已經越過中央山脈，目前強度已經減弱為中颱。不過康芮已經在台灣各地釀災，稍早在宜蘭的大溪漁港，更有巨浪突破2層樓高的堤防圍牆，將大量海水灌入大溪漁港內，驚人畫面也全被拍下。今（31）日稍早宜蘭漁民在大溪漁港拍下恐怖的畫面，受康芮強大的外圍環流影響，一波又一波的長浪不斷拍打大溪漁港有兩層樓高的防波堤，不過仍有巨浪越過障礙，大量的海水直接灌進漁港的工寮屋頂，畫面相當驚人。據氣象署最新風雨預報，從31日凌晨0時至31日下午17時30止，累積雨量最多的地點在宜蘭縣鴛鴦湖，一天之內降下了770.5毫米的致災性雨量，第二名則是花蓮縣赤柯山，17小時降下759.5毫米雨量。據中央氣象署最新資料顯示，康芮颱風已減弱為中度颱風，暴風圈亦略為縮小，目前中心位置在嘉義西北方，未來將向北轉北北東移動，暴風圈正籠罩臺灣及澎湖、金門、馬祖，各地風雨持續中。