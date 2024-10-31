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▲中央氣象署公布康芮颱風影響重點時程。（圖／中央氣象署）

颱風康芮（KONG-REY）今（31）日已讓全台22縣市都停班停課，其強大的威力也讓部分縣市出現強風豪雨、災情。民眾相當關注明（1）日自己所在的縣市是否會繼續宣布停班停課，《NOWnews今日新聞》將持續整理11月1日（週五）全台各縣市停班停課最新通知。目前北北基桃、台中都預計將在8點宣布明（1）日是否停班停課。◾台北市：預計晚間8點宣布。◾新北市：預計晚間8點宣布。◾基隆市：預計晚間8點宣布。◾桃園市：預計晚間8點宣布。◾宜蘭縣：尚未宣布。◾新竹市：尚未宣布。◾新竹縣：尚未宣布。◾台中市：預計晚間8點宣布。◾苗栗縣：尚未宣布。◾彰化縣：尚未宣布。◾南投縣：尚未宣布。◾雲林縣：尚未宣布。◾嘉義縣：尚未宣布。◾嘉義市：尚未宣布。◾台南市：尚未宣布。◾高雄市：尚未宣布。◾屏東縣：尚未宣布。◾花蓮縣：尚未宣布。◾台東縣：尚未宣布。◾澎湖縣：尚未宣布。◾連江縣：尚未宣布。◾金門縣：尚未宣布。明（1）日清晨到中午這一段期間，康芮颱風中心已經跨過中央山脈，隨後將在傍晚出海將會一路北上，經過海峽北部、到大陸福建、浙江沿岸一帶，在這一段過程中，南風持續被往北帶，迎風面的中南部都還是有一陣一陣的風雨，甚至會往北延伸到西北部一帶，中南部轉迎風面，要開始慎防短延時強降雨，而東半部則進入背風面，風雨開始小了下來。到了下半天，康芮颱風大致就要離開了，強度也會持續減弱，各地風雨應該都會明顯緩和。據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條風災項目，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或降雨量已致災或有致災之虞，或是遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課。