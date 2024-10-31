強颱康芮暴風圈今（31）日一早強襲台灣，目前核心環流的十級暴風圈目前也正在進入花蓮、台東地區，氣象粉專「用事實說颱風」、「台灣颱風論壇｜天氣特急」以及「天氣風險」陸續發文示警，強調今日白天是風雨最劇烈的時期，提醒民眾千萬不要出門，「從雷達可以清楚看到，南側眼牆特別兇殘肥厚。」
氣象粉專「用事實說颱風」發文，表示各地風雨逐漸有感，「大家是不是都睡不著呢？」對於中部以北的民眾，特別是台北人來說，康芮颱風將會是10年來最有感的颱風，不亞於2015年強颱蘇迪勒，「現在大家應該能感覺到了，但還只是開始。」而中部以北風雨最強的時刻，將落在上午7時至下午15時這段時間，因此特別示警「千萬不要出門」。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專也曬出雷達圖，表示康芮颱風眼目前已經摸到蘭嶼，稍後將通過綠島，預計在下午1至2時左右在台東登陸，「從雷達可以清楚看到，南側眼牆特別兇殘肥厚。」
「天氣風險」粉專同樣示警，目前康芮颱風的7級暴風半徑已經快要籠罩全台灣，核心環流的十級暴風圈目前也正在進入花蓮、台東。今日整個白天到入夜，是北部及宜蘭東部風雨最劇烈的時期，颱風預估會在今日下午登陸花東交界，晚間自台灣中部一帶出海。
中南部地區目前強風偶雨，在颱風登陸後將轉為迎風面，雨勢就會明顯增強，一直持續到明日上午。「天氣風險」再次提醒大家，康芮颱風不僅是強颱等級，且環流非常廣大，是全台都有感的颱風，「今天非必要真的不要外出，安全第一。」
根據中央氣象署最新資料，康芮颱風在今日早上7時中心位置北緯21.7度、東經122.3度，以每小時28轉19公里速度向西北轉北前行，近中心最大風速每秒已達53公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒65公尺，相當於17級風以上，七級風平均暴風半徑擴大至320公里，十級風暴風半徑約150公里，前行速度提升，預估在今天中午前至下午在花東附近登陸，並在晚間出海。
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「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專也曬出雷達圖，表示康芮颱風眼目前已經摸到蘭嶼，稍後將通過綠島，預計在下午1至2時左右在台東登陸，「從雷達可以清楚看到，南側眼牆特別兇殘肥厚。」
「天氣風險」粉專同樣示警，目前康芮颱風的7級暴風半徑已經快要籠罩全台灣，核心環流的十級暴風圈目前也正在進入花蓮、台東。今日整個白天到入夜，是北部及宜蘭東部風雨最劇烈的時期，颱風預估會在今日下午登陸花東交界，晚間自台灣中部一帶出海。
中南部地區目前強風偶雨，在颱風登陸後將轉為迎風面，雨勢就會明顯增強，一直持續到明日上午。「天氣風險」再次提醒大家，康芮颱風不僅是強颱等級，且環流非常廣大，是全台都有感的颱風，「今天非必要真的不要外出，安全第一。」
根據中央氣象署最新資料，康芮颱風在今日早上7時中心位置北緯21.7度、東經122.3度，以每小時28轉19公里速度向西北轉北前行，近中心最大風速每秒已達53公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒65公尺，相當於17級風以上，七級風平均暴風半徑擴大至320公里，十級風暴風半徑約150公里，前行速度提升，預估在今天中午前至下午在花東附近登陸，並在晚間出海。
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