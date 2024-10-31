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▲康芮颱風眼大約在中午12時許碰觸到台東陸地，稍早已正式登陸台東，最快今晚就出海。（圖／中央氣象署）

▲康芮颱風登陸前風雨以北部、東半部較大，至於中南部要等到下午中心登陸過山後，海峽南部轉為偏南到西南風，風雨會快速增大。（圖／取自中央氣象署）

第21號颱風康芮今（31）日下午13時40分正式登陸台東成功鎮，登入強度維持強烈颱風，目前巨大暴風圈已籠罩全台灣，強烈風雨各縣市都相當有感。氣象粉專「天氣風險」表示，康芮颱風中心過山後，海峽南部轉為偏南到西南風，中南部風雨會快速增大，必須多加注意，所幸康芮颱風的速度不算太慢，隨著颱風往北以及暴風圈縮小，明日上午台灣本島很快地就會由南而北脫離暴風圈，到傍晚或入夜可望解除警報。康芮颱風今日中午11時時中心位置北緯22.4度、東經121.7度，以每小時21公里速度向北北西轉北北東前行，近中心最大風速每秒達51公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒63公尺，相當於17級風以上，七級風平均暴風半徑320公里，十級風暴風半徑150公里。康芮颱風前行速度稍微放慢，颱風眼大約在中午12時許碰觸到台東陸地，稍早已正式登陸台東成功鎮，最快今晚就出海。前中央氣象局長鄭明典也示警，康芮颱風最新趨勢有「近岸增強」現象。他解釋，若颱風靠近陸地，摩擦力加強輻合，颱風常會發生近岸增強現象，目前康芮颱風眼牆雲系對流明顯組織、增強起來，就是近岸增強。氣象粉專「天氣風險」表示，康芮颱風登陸前風雨以北部、東半部較大，至於中南部要等到下午中心登陸過山後，海峽南部轉為偏南到西南風，風雨會快速增大。到了今晚康芮颱風中心可能在中部一帶出海，到周五會在台灣海峽並改以偏北的方向接近中國沿岸，強度也會持續減弱。一個比較好的消息是這個康芮颱風的速度不算太慢，隨著颱風往北以及暴風圈縮小，明日上午台灣本島很快地就會由南而北脫離暴風圈，到傍晚或入夜可望解除警報。因此預測明日台灣在上半天的風雨比較大，特別是受到颱風南側的西南風影響的中南部山區，其他地區雖然有強風和間歇降雨，但相比今日已經是顯著緩和了。目前預測在周五晚上到周六清晨隨著颱風中心來到長江口一帶，台灣周邊暫時沒有顯著的天氣系統，天氣會比較穩定。