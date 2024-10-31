我是廣告 請繼續往下閱讀

▲康芮颱風來勢洶洶，今（31）日全台22縣市宣布停班停課。（圖／記者葉政勳攝）

▲康芮颱風最新風雨預估出爐，不過其落點就是颱風影響最劇烈的「今天整天至週五清晨」，還是要看稍晚預報才更準確。（圖/中央氣象署）

▲康芮颱風預計下午從台東一帶登陸，週五是否會停班停課，關鍵還是要看登陸後康芮颱風減弱的狀態。（圖/天氣風險公司臉書）

康芮颱風以強颱巔峰之姿襲來，預計在今（31）日下午從台東一帶登陸，全台將籠罩在康芮颱風暴風圈之中，今天全台縣市也宣布停班停課。由於颱風影響最為劇烈的是今天至週五（1日）清晨，因此不少人也非常關注週五是否會停班停課。氣象署目前也發布最新雨量預估以及暴風侵襲率，根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條規定，根據氣象署最新資料，，氣象署也陸續發布海上陸上颱風警報，全台都列入警戒範圍當中。在最新雨量以及風力預估方面，，但康芮颱風在今天下午登陸之後直衝中央山脈，強度也會瞬間大減，加上深夜出海減弱，對於11月1日會不會也停班停課，氣象署表示，，目前預計康芮颱風在週五下半天解除海上陸上颱風警報。而天氣風險公司氣象部經理吳聖宇就表示「週五的下半天，颱風大致就要離開了，強度也會持續減弱，各地風雨應該都會明顯緩和，本島陸警可能會率先解除，