康芮颱風以強颱巔峰之姿襲來，預計在今（31）日下午從台東一帶登陸，全台將籠罩在康芮颱風暴風圈之中，今天全台縣市也宣布停班停課。由於颱風影響最為劇烈的是今天至週五（1日）清晨，因此不少人也非常關注週五是否會停班停課。氣象署目前也發布最新雨量預估以及暴風侵襲率，其連續停班停課2天的機率還是有但較低，主要還是要看康芮颱風下午登陸後的強度變化如何，停不停班課還是要看各縣市政府晚間決定。
根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條規定，停班停課雨量基準為山區降雨量達200毫米，平地350毫米，或不分地區達350毫米以上；風力基準則是暴風半徑在4小時內經過的地區，平均風力達7級或陣風達10級以上。
氣象署最新暴風侵襲率、風雨預估出爐！週五停班停課機率較低
根據氣象署最新資料，「各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率」，台灣本島全數都達到100%，離島地區綠島、蘭嶼、連江縣、澎湖縣也都是100%，僅金門縣98%，氣象署也陸續發布海上陸上颱風警報，全台都列入警戒範圍當中。
在最新雨量以及風力預估方面，10月31日8時至11月1日8時幾乎全台灣都有達到停班停課標準，不過其區間也正是康芮颱風影響最劇烈的時段，因此實際上1日是否會停班停課，應該看稍晚氣象署的風雨預估會更加有判斷依據，但康芮颱風在今天下午登陸之後直衝中央山脈，強度也會瞬間大減，加上深夜出海減弱，週五白天目前預估風雨會趨緩不少，停班停課機率其實較低。
康芮颱風「連續停班停課2天」？氣象署、氣象專家揭關鍵
對於11月1日會不會也停班停課，氣象署表示，週五比較尷尬，因颱風強度再減弱當中，還是會有些風雨，仍然要用最新的預報資料去判定，目前預計康芮颱風在週五下半天解除海上陸上颱風警報。
而天氣風險公司氣象部經理吳聖宇就表示「週五的下半天，颱風大致就要離開了，強度也會持續減弱，各地風雨應該都會明顯緩和，本島陸警可能會率先解除，不過停班停課可能還是要看今天康芮颱風過中央山脈後，實際減弱的情況而定。」至於實際11月1日停班停課狀況，民眾還是要等今晚各縣市政府公告為主。
我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象署最新暴風侵襲率、風雨預估出爐！週五停班停課機率較低
根據氣象署最新資料，「各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率」，台灣本島全數都達到100%，離島地區綠島、蘭嶼、連江縣、澎湖縣也都是100%，僅金門縣98%，氣象署也陸續發布海上陸上颱風警報，全台都列入警戒範圍當中。
在最新雨量以及風力預估方面，10月31日8時至11月1日8時幾乎全台灣都有達到停班停課標準，不過其區間也正是康芮颱風影響最劇烈的時段，因此實際上1日是否會停班停課，應該看稍晚氣象署的風雨預估會更加有判斷依據，但康芮颱風在今天下午登陸之後直衝中央山脈，強度也會瞬間大減，加上深夜出海減弱，週五白天目前預估風雨會趨緩不少，停班停課機率其實較低。
康芮颱風「連續停班停課2天」？氣象署、氣象專家揭關鍵
對於11月1日會不會也停班停課，氣象署表示，週五比較尷尬，因颱風強度再減弱當中，還是會有些風雨，仍然要用最新的預報資料去判定，目前預計康芮颱風在週五下半天解除海上陸上颱風警報。
而天氣風險公司氣象部經理吳聖宇就表示「週五的下半天，颱風大致就要離開了，強度也會持續減弱，各地風雨應該都會明顯緩和，本島陸警可能會率先解除，不過停班停課可能還是要看今天康芮颱風過中央山脈後，實際減弱的情況而定。」至於實際11月1日停班停課狀況，民眾還是要等今晚各縣市政府公告為主。
更多「康芮颱風動態」相關新聞。