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▲康芮颱風近中心最大風速從每秒 53 公尺減弱到51公尺，預計今中午過後就會從花東交接處登陸。（圖／氣象署提供）

▲預計今天一直到周五清晨會是影響台灣最嚴重的時間點。（圖／氣象署提供）

康芮颱風（KONG-REY）來勢洶洶，中央氣象署今（31）早提到康芮颱風強度稍減弱，但依舊會以強颱之姿登陸。颱風暴風圈已進入宜蘭、花蓮、臺東及臺中以南陸地，中心位置目前在鵝鑾鼻東方海面，向西北轉北移動，預計會在今中午過後會從花東交接處位置登入台灣，最快今晚就會出海，會是一顆跑得相當快的強颱，此外，蘭嶼飆出平均風17級，應該會是近期內最強風速，但目前蘭嶼觀測站因電力系統問題暫時關閉監測，無法繼續取得最新資訊。康芮颱風近中心最大風速從每秒 53 公尺減弱到51公尺，預計今中午過後就會從花東交接處登陸，颱風暴風半徑維持320公里，移動速度相當快，預計今晚就會出海。今整天風雨會相當大，其中蘭嶼測得平均風速17級風以上，預料會是近期內最強的風速，目前蘭嶼的電力狀況不夠穩定，據了解怕影響觀測數值因此目前關閉。31日8時的中心位置在北緯 21.8 度，東經 122.2 度，即在鵝鑾鼻的東方約 130 公里之處。預測31日17時的中心位置會臺東的北北西方約 80 公里之處。近中心最大風速每秒 51 公尺，相當於 16 級風，瞬間最大陣風每秒 63 公尺，相當於 17 級風以上目前颱風暴風半徑為320公里，十級風平均暴風半徑150公里颱風中心預計會在今（31）午後從花東交界登陸。臺灣各地區及澎湖、金門、馬祖應嚴加戒備，並防強風豪雨。最快今晚，颱風中心出海到台灣海峽。