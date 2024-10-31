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▲康芮颱風在今日凌晨1時中心位置北緯20.9度、東經122.9度，以每小時23轉19公里速度向西北前行，大約在今日中午過後於台東縣登陸。（圖／中央氣象署）

▲康芮颱風今、明兩日挾強風、豪雨侵襲，各地皆應嚴加戒備。（圖／中央氣象署）

強颱康芮來勢洶洶！氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮透露，康芮颱風將於今（31）日中午過後於台東縣登陸，康芮不僅是大眼颱，眼牆垂直結構還是「漏斗狀」，高層直徑約100公里，並伴隨著破壞性暴風，平均風16級、最大陣風17級以上，山區最大總雨量達1200毫米，構成的嚴重威脅絕不可輕忽。吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，最新中央氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，康芮颱風大約在今日中午過後於台東縣登陸，「不確定性範圍」已縮小；最新歐洲模式(ECMWF)也顯示，康芮颱風的系集平均路徑登陸點，大致在台東縣，個別系集模擬路徑幾乎都集中在花、東一帶，意即康芮颱風大致在台東縣登陸的機率是最高的，但若稍微偏南或偏北，也是有可能的。而衛星資料顯示，康芮颱風是「大眼颱」，高層颱風眼直徑約100公里，雷達回波合成圖則顯示，低層直徑約80公里，說明颱風眼牆的垂直結構其實是「漏斗狀」。最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，康芮颱風今、明（31、1日）兩日挾強風、豪雨侵襲，各地皆應嚴加戒備；眼牆伴隨著破壞性暴風，平均風16級、最大陣風17級以上，山區最大總雨量達1200毫米。吳德榮示警，康芮颱風構成的嚴重威脅絕不可輕忽，各地詳細風力及雨勢，應隨時注意氣象署滾動式的警報資料。至於未來天氣，康芮颱風周五下午開始脫離，全台風雨漸歇；周六、周日（2、3日）康芮颱風已遠離，各地天氣好轉，雖還有殘餘水氣，但僅偶有局部、零星降雨的機率。下周一至周三（4至6日）起另一波東北風到來，轉為迎風面偶雨、背風面晴朗的天氣型態。根據中央氣象署最新資料，康芮颱風在今日凌晨1時中心位置北緯20.9度、東經122.9度，以每小時23轉19公里速度向西北前行，近中心最大風速每秒已達53公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒65公尺，相當於17級風以上，七級風平均暴風半徑擴大至320公里，十級風暴風半徑約150公里，強度已達到強颱巔峰之姿，預估在今天中午至傍晚在花東附近登陸。