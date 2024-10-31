捷運最新政策貼出公告了！有在搭捷運的人應該都知道，每當要搭手扶梯時，乘客總是會很有默契地站在右側，讓出左側的道路，只為了讓趕路的人可以通行，漸漸的變成一項乘客都知道的「潛規則」！不過近日北捷出手了，開始在站內公告手扶梯可以「兩側站立」，讓許多乘客超開心直呼：「終於等到告示牌了，每次被兇都很不爽！」
近日有不少網友在社群平台「Threads」貼出在捷運站的照片寫下「捷運站終於！終於！終於等到手扶梯公告了，本來就可以兩側站立的東西....一堆人以為左邊是趕路的人在用的」只見貼出的貼文，北捷的手扶梯前出現公告寫著「扶梯兩側皆可站立」，直接推翻大家搭乘手扶梯常常站右讓左的觀念。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的覺得很讚，手扶梯本來就不是拿來趕路用的！」、「每次大排長龍，大家都在排右邊手扶梯，完全看不懂左邊明明也可以站人」、「早就該標示清楚了，趕時間不會提早出門嗎」、「安全考量上也有問題，手扶梯本來就不是發明來走的，德政大推」、「真的超推公告，每次都只能排隊排右邊超煩躁，每次還被自以為左邊拿來趕路的人兇超不爽。」
北捷早就有宣導多年標語！乘客搭手扶梯仍遵照「站右讓左」
事實上，如果有在搭捷運的人，每次搭手扶梯時，應該都可以聽到「緊握扶手、站穩踏階」的廣播警示，這其實一直以來都說明站上手扶梯之後，其實是不宜走動的，如果人潮眾多，或者在行走期間不慎跌倒，都可能造成其他人員受傷。
不過即便北捷已經宣導多年，至今還是有許多乘客搭乘手扶梯還是「站右讓左」，以大站人潮眾多的西門站、台北車站等地，都可以發現大家排隊上手扶梯都只排右側，沿路排超長，但因為長期的「手扶梯潛規則意識」，即便左邊空無一人、即便不是尖峰時段，還是鮮少看到乘客會站在手扶梯左邊。
「電扶梯兩側皆可站立」！台北捷運正式採用標語、廣播提醒
台北捷運表示，為了落實「緊握扶手、站穩踏階」的8字口訣，北捷現在進一步研議尖鋒時段在台北車站等重要轉乘車站，適時地採取標示及廣播方式，來加強宣導「電扶梯兩側皆可站立」的觀念，持續維護良好的捷運乘車文化。
北捷也提到，像是人潮眾多的球賽、跨年活動散場等大型活動運輸，更是會指派專人舉牌加強提醒旅客手扶梯兩側皆可站立，依序搭乘請勿奔跑。以大巨蛋球賽散場疏運為例，工作人員均在電扶梯旁舉牌，宣導旅客兩側站立，現場民眾均依照人員引導，秩序也是十分良好。因此下回大家到捷運搭乘手扶梯時，不用再害怕異樣眼光，因為手扶梯兩側真的都可站立！常常需要趕時間的民眾，或許早點出門會是你的根本解決之道哦！
我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的覺得很讚，手扶梯本來就不是拿來趕路用的！」、「每次大排長龍，大家都在排右邊手扶梯，完全看不懂左邊明明也可以站人」、「早就該標示清楚了，趕時間不會提早出門嗎」、「安全考量上也有問題，手扶梯本來就不是發明來走的，德政大推」、「真的超推公告，每次都只能排隊排右邊超煩躁，每次還被自以為左邊拿來趕路的人兇超不爽。」
北捷早就有宣導多年標語！乘客搭手扶梯仍遵照「站右讓左」
事實上，如果有在搭捷運的人，每次搭手扶梯時，應該都可以聽到「緊握扶手、站穩踏階」的廣播警示，這其實一直以來都說明站上手扶梯之後，其實是不宜走動的，如果人潮眾多，或者在行走期間不慎跌倒，都可能造成其他人員受傷。
不過即便北捷已經宣導多年，至今還是有許多乘客搭乘手扶梯還是「站右讓左」，以大站人潮眾多的西門站、台北車站等地，都可以發現大家排隊上手扶梯都只排右側，沿路排超長，但因為長期的「手扶梯潛規則意識」，即便左邊空無一人、即便不是尖峰時段，還是鮮少看到乘客會站在手扶梯左邊。
「電扶梯兩側皆可站立」！台北捷運正式採用標語、廣播提醒
台北捷運表示，為了落實「緊握扶手、站穩踏階」的8字口訣，北捷現在進一步研議尖鋒時段在台北車站等重要轉乘車站，適時地採取標示及廣播方式，來加強宣導「電扶梯兩側皆可站立」的觀念，持續維護良好的捷運乘車文化。
北捷也提到，像是人潮眾多的球賽、跨年活動散場等大型活動運輸，更是會指派專人舉牌加強提醒旅客手扶梯兩側皆可站立，依序搭乘請勿奔跑。以大巨蛋球賽散場疏運為例，工作人員均在電扶梯旁舉牌，宣導旅客兩側站立，現場民眾均依照人員引導，秩序也是十分良好。因此下回大家到捷運搭乘手扶梯時，不用再害怕異樣眼光，因為手扶梯兩側真的都可站立！常常需要趕時間的民眾，或許早點出門會是你的根本解決之道哦！