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▲近日有網友發現台北捷運許多站開始設置「手扶梯兩側站立」的公告牌，引起廣大討論。（圖/Threads）

▲事實上，北捷早已宣達多年「緊握扶手、站穩踏階」的觀念，表示手扶梯是不能奔跑走動的載具，不過大多數乘客仍會習慣「站右讓左」。（圖/NOWnews資料照）

▲北捷現在進一步研議尖鋒時段在台北車站等重要轉乘車站，適時地採取標示及廣播方式，來加強宣導「電扶梯兩側皆可站立」的觀念。（圖/北捷提供）

捷運最新政策貼出公告了！有在搭捷運的人應該都知道，每當要搭手扶梯時，乘客總是會很有默契地站在右側，讓出左側的道路，只為了讓趕路的人可以通行，漸漸的變成一項乘客都知道的「潛規則」！，讓許多乘客超開心直呼：「終於等到告示牌了，每次被兇都很不爽！」近日有不少網友在社群平台「Threads」貼出在捷運站的照片寫下「捷運站終於！終於！」只見貼出的貼文，貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的覺得很讚，手扶梯本來就不是拿來趕路用的！」、、「真的超推公告，每次都只能排隊排右邊超煩躁，每次還被自以為左邊拿來趕路的人兇超不爽。」事實上，如果有在搭捷運的人，每次搭手扶梯時，，如果人潮眾多，或者在行走期間不慎跌倒，都可能造成其他人員受傷。，以大站人潮眾多的西門站、台北車站等地，都可以發現大家排隊上手扶梯都只排右側，沿路排超長，台北捷運表示，為了落實「緊握扶手、站穩踏階」的8字口訣，北捷也提到，像是人潮眾多的球賽、跨年活動散場等大型活動運輸，更是會指派專人舉牌加強提醒旅客手扶梯兩側皆可站立，依序搭乘請勿奔跑。因此下回大家到捷運搭乘手扶梯時，不用再害怕異樣眼光，因為手扶梯兩側真的都可站立！