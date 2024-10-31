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▲康芮颱風侵台，《NOWnews今日新聞》記者搭救受困老翁。（圖／記者嚴俊強、吳昕蓓攝）

▲明（1）日風力只剩離島地區達停班停課標準。（圖／中央氣象署）

康芮颱風今（31）日13:40從台東成功登陸，目前暴風圈籠罩全台，其中心預計將在傍晚從台灣西部出海。今（31）日下午16點氣象署也公布最新的「風雨預測」這項是否停班停課重要指標，不過明（1）日達到停班停課標準的縣市，雨量有苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、台東縣山區達停班課標準，風力部分只剩有「金門、連江」兩縣市達標。康芮颱風在今（31）日下午1點40分登陸台灣，並與「護國神山」中央山脈展開正面對決，預計將在過山後減弱為中度颱風，預計市將在17點，並在深夜從台灣西半部的中部地區出海。氣象署在今（31）日下午16點公布的最新「風雨預測」中，明（1）日一整天雨量部分，全台灣有8縣市山區達標；風力預測部分，則只有「連江縣、金門縣、台東縣的綠島、蘭嶼」等地達標。不過是否停班停課？實際狀況仍由地方政府進行判定。苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、台東縣山區。連江縣、金門縣、台東縣的綠島、蘭嶼。根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米。若遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課，但仍依各縣市公告為準。