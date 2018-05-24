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娛樂

《牠》續集再確定演員名單　小胖胖長大竟變天菜男神

娛樂中心／綜合報導2018/05/24 15:31
▲電影《牠》叫好又叫座，續集計畫也已經啟動。（圖／翻攝New Line Cinema , 2018.05.24）
▲電影《牠》叫好又叫座，續集計畫也已經啟動。（圖／翻攝New Line Cinema , 2018.05.24）

改編自史蒂芬金經典作品的恐怖片《牠》（It），去年上映時叫好又叫座，不但票房全球熱賣7億美金（約205億元台幣），續集的拍攝計畫也如火如荼進行中，由於續集的故事背景設定在片中7位主角成年之後，要由哪些演員飾演片中的「魯蛇小隊」成員，備受影迷討論，而電影公司也陸續釋出演員名單，最新消息是演過多部電視劇的紐西蘭男星傑萊恩（Jay Ryan）將出演首集胖小子班（Ben Hanscom）的成人版。


▲首集的胖小子班（左）續集將由紐西蘭男星傑萊恩演出。（圖／翻攝imgur , 2018.05.24）

據外媒報導，長大後的班將由曾演出紐西蘭經典電視劇《家有芳鄰》（Neighbours）以及美國電視劇《美女與野獸》的36歲紐西蘭男星傑萊恩擔任，有著一張俊帥臉龐及健美身材的傑萊恩，似乎很難與首集中身材胖胖的班聯想在一起，不過正所謂男大18變，影迷也相當期待班在續集的戲分以及背負的任務為何。


▲紐西蘭男星傑萊恩長相俊帥。（圖／翻攝imgur , 2018.05.24）

《牠》續集預計2019年9月上映，目前確定的角色除了新加入的傑萊恩，還有先前釋出由金球影后潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）飾演女主角貝芙莉、英國男星詹姆斯麥艾維（James McAvoy）飾演男主角比爾、喜劇演員比爾哈達（Bill Hader）飾演瑞奇、新銳男星安迪比恩（Andy Bean）飾演史丹、而美國男星詹姆士蘭森（James Ransone）則飾演艾迪。


▲首集的「魯蛇小隊」成員續集將變為成年人。（圖／翻攝collider , 2018.05.24）

關鍵字史蒂芬金恐怖片紐西蘭美國喜劇
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