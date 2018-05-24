NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
財經總覽產業動態房市理財房市最速報職場新視界
即時跑馬燈議員批陽醫太營利　衛生局長：同感擁槍男思念亡母　主動攜槍投案腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
財經

逾70歲高齡者買投資型保單 　金管會擬要求錄音錄影

記者顏真真／台北報導2018/05/24 21:09
▲投資型保單爭議多，尤其銀髮族投保也有不少糾紛，金管會擬要求保險公司，銷售投資型保單給70歲以上高齡者時，要錄音錄影。（圖／NOWnews資料照）
▲投資型保單爭議多，尤其銀髮族投保也有不少糾紛，金管會擬要求保險公司，銷售投資型保單給70歲以上高齡者時，要錄音錄影。（圖／NOWnews資料照）

投資型保單糾紛多，金融評議中心就揭露曾有80歲老翁在銀行櫃檯買儲蓄險，結果理專介绍買了投資型保單及基金，因而引發糾紛。金管會24日表示，將透過修正注意事項，要求保險業對70歲以上高齡者銷售投資型保單時應錄音錄影，而且資料至少要保存5年。

對於有南山人壽業務人員兼保戶投訴，南山人壽在2008年發行1檔連結由當時巴克萊銀行英國總行發行結構型商品的投資型保單，行銷時強調「保證保本、最高鎖利」，但保單到期卻發現倒賠。金管會說，已要求南山人壽善盡消費者保護，妥善處理，也會了解銷售有無不當之處。

現行銀行通路銷售投資型保單或外幣保單給70歲以上高齡者時，保險公司必須做到100%事後電話訪問，確認保戶的投保意願，而一般銷售的投資型保單，則是以事後抽樣電訪方式確認，只是這些仍無法杜絕相關行銷爭議，有些高齡者可能會瞞著家人自行投保，等到家人發現花了大筆錢買保險或者買到不保本的投資型保單時，可能已來不及了，而衍生糾紛。

近來確實也發現有高齡者投保投資型保單爭議案件，因此，金管會參考其他業別做法，擬修正「投資型保險商品銷售應注意事項」，保險公司針對70歲以上高齡者招攬投資型保單時應錄音錄影，且保留相關電子資料，目前這部分有初步共識，今年底前一定會修法。

至於資料要保存多久？金管會表示，現行對電話行銷的要求是5年，對高齡者銷售投資型保單的資料保存要求應該不會低於5年，另考量保險公司因要錄音錄影，需要添置相關設備，因此，會給予緩衝期，最快應該明（2019）年才會實施。

 


 

關鍵字投資型保單南山人壽金管會高齡者保單保險保險公司
新光金Q1賺162億、投報率6%反對寶佳進入董事會　台新點出原因

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan