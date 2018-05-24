逾70歲高齡者買投資型保單 　金管會擬要求錄音錄影

對於有南山人壽業務人員兼保戶投訴，南山人壽在2008年發行1檔連結由當時巴克萊銀行英國總行發行結構型商品的投資型保單，行銷時強調「保證保本、最高鎖利」，但保單到期卻發現倒賠。金管會說，已要求南山人壽善盡消費者保護，妥善處理，也會了解銷售有無不當之處。

投資型保單糾紛多，金融評議中心就揭露曾有80歲老翁在銀行櫃檯買儲蓄險，結果理專介绍買了投資型保單及基金，因而引發糾紛。金管會24日表示，將透過修正注意事項，要求保險業對70歲以上高齡者銷售投資型保單時應錄音錄影，而且資料至少要保存5年。

現行銀行通路銷售投資型保單或外幣保單給70歲以上高齡者時，保險公司必須做到100%事後電話訪問，確認保戶的投保意願，而一般銷售的投資型保單，則是以事後抽樣電訪方式確認，只是這些仍無法杜絕相關行銷爭議，有些高齡者可能會瞞著家人自行投保，等到家人發現花了大筆錢買保險或者買到不保本的投資型保單時，可能已來不及了，而衍生糾紛。

近來確實也發現有高齡者投保投資型保單爭議案件，因此，金管會參考其他業別做法，擬修正「投資型保險商品銷售應注意事項」，保險公司針對70歲以上高齡者招攬投資型保單時應錄音錄影，且保留相關電子資料，目前這部分有初步共識，今年底前一定會修法。

至於資料要保存多久？金管會表示，現行對電話行銷的要求是5年，對高齡者銷售投資型保單的資料保存要求應該不會低於5年，另考量保險公司因要錄音錄影，需要添置相關設備，因此，會給予緩衝期，最快應該明（2019）年才會實施。



