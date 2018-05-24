台布斷交　陸委會：北京愚昧作為無損台灣主權事實

針對我邦交國布吉納法索在 24 日宣布與我斷交，行政院大陸委員會嚴正抗議，強烈譴責中國大陸在不到一個月內連續以金錢利益惡意強奪我兩個邦交國，破壞台海和平穩定基礎，更無視台灣人民的權益與主張。對於北京當局一再對台刻意挑釁與粗暴打壓，我們不會坐視隱忍。政府未來將針對陸方各級政府官員及相關人士來台嚴格審查，防範中共藉機在台統戰分化、擾亂社會安定。

陸委會指出，中國大陸企圖透過外交及軍事的偏執威嚇做法，壓迫台灣接受其單方設定的「一個中國原則」，只能證明中共對台灣的政策與民主民意充滿恐懼與不安；但北京當局反向而行的惡劣行徑，只會讓台灣愈加堅定走自己的路、不會屈從。