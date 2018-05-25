影／辯證混亂與秩序　億萬燒腦作家丹布朗襲台

過去，丹布朗的創作靈感多發自於生活所見，而《起源》這部作品則源於生活中所聞。丹布朗表示，《起源》的創作靈感源於〈達爾文彌薩〉一曲，雖是彌薩但主題實為達爾文，除了試圖在這次的著作中結合音樂與科學，更啟發他探討人類未來的走向。

丹布朗學養豐厚，著作主題多環繞於藝術與宗教，2003年以《達文西密碼》敲開國際市場大門，榮登史上閱讀率最高的小說，系列作品至今銷售已超過兩億冊。睽違五年，丹布朗再推出新作《起源》，內容揉和宗教、天文學與科學，直探人類起源。

億萬暢銷作家丹布朗睽違五年推出新作《起源》，延續暢銷經典《達文西密碼》，主角蘭登教授冒險再起，從宗教與科學的對決中揭露人類起源密碼。丹布朗豐沛的創作力讓書迷折服，他於今（25）日舉辦首次訪台見面會，暢談科學與藝術、混亂與秩序的辯證。



▲丹布朗曾於1983時因音樂活動訪台，睽違二十多年，丹布朗這次則帶著新作《起源》再訪寶島。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.25）

《起源》一書中也論及宗教和科學、混亂與秩序的辯證。丹布朗表示，人類的大腦期望在混亂中建立起秩序，譬如看見一幅歪斜的畫作會傾向將它扶正，秩序也反應在藝術中，兩者並不衝突。過去，讀者總認為丹布朗的作品是藝術和科學的妥協，丹布朗為此表示，人類一直都在科學與藝術、宗教中尋找平衡，這次的作品是嘗試讓兩者產生更多的對話與可能性。

為了給予對話良好的舞台，《起源》的故事背景選在人文薈萃豐富、人工智慧發達的西班牙，書中地點丹布朗皆親自造訪，相信親臨現場描述能更為精確。丹布朗說：「西班牙讀者反應非常好，雖然聖家堂、畢爾包美術館不希望館內發生這類謀殺案。」

著作每每蘊含龐大的世界觀，書中藝術養分皆源自於丹布朗深厚的家學淵源。他自幼受到母親影響參加唱詩班、閱讀聖經，父親則為數學老師，家中兩種不同視野影響了他的創作。

丹布朗五歲時便開始了寫作生涯，他的第一部作品為《長頸鹿豬和著火的褲子》。丹布朗表示：「我很高興這樣的家庭背景可以促成宗教和科學的對話，也很高興最後找到了人生方向，可以將寫作當為志業。」



▲丹布朗作品取材多樣，除了於見面會上暢談新作，也透露家庭帶給他的創作影響。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.25）

丹布朗也透露，書中主角蘭登教授比他本人更酷，如果是自己碰上謀殺案大概會尖叫跑開。蘭登教授不只酷，也比自己聰明，蘭登教授簡單說的幾句話，丹布朗可能必須花三天時間來書寫。而這幾年來蘭登教授跑遍歐洲，各國文化皆可能成為故事背景，被問到台灣是否可能成為下部作品舞台？丹布朗則表示，一切都有可能。



▲丹布朗首度訪台舉辦見面會，主辦單位特地獻上獨一無二的精裝版《起源》，書上絲帶為象徵五行力量的五彩絲線。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.25）