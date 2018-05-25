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花博后里馬場風華再現　哈薩克馬術特技表演

記者柳榮俊／台中報導2018/05/25 14:59
▲哈薩克阿拉木圖馬術特技表演團演出（圖／該團提供 , 2018.5.25)
▲哈薩克阿拉木圖馬術特技表演團演出（圖／該團提供 , 2018.5.25)

台中花博后里馬場園區正重塑有百年歷史的馬場空間，興建國際標準現代化馬術競技場，推展馬術運動。花博期間將邀請哈薩克阿拉木圖馬術特技表演團，將以全台首次「直線加速跑道」表演方式，帶來融合力與美的演出，也將有馬隊遊行、馬匹騎乘及餵食體驗等多項活動，打造充滿動靜視覺美感的「花馬樂園」。

市府觀光旅遊局表示，后里馬場是台灣馬術文化發源地，更是台中市知名觀光地標，藉由台中世界花卉博覽會契機，馬場空間重塑改造，古蹟及歷史建物修復再利用，興建的馬術競技場並符合國際標準規格，將提升國內馬術運動發展能量。

花博期間邀請到哈薩克阿拉木圖馬術特技表演團，以全台首次、也是唯一的「直線加速跑道」表演方式，演繹人與馬默契無間的高難度動態之美，將帶來至少250場次花式特技表演，每場次穿插美國西部牛仔及小丑秀，40分鐘的表演精彩可期。


▲哈薩克阿拉木圖馬術特技表演團演出（圖／該團提供 , 2018.5.25)


▲哈薩克阿拉木圖馬術特技表演團演出（圖／該團提供 , 2018.5.25)

另外，並將有盛大熱鬧的馬隊遊行，每日上午由10名騎手騎乘裝扮華麗的馬匹，以壯盛氣勢為園區揭開一天序幕。具有百年歷史價值的第一馬廄，並將打造為寓教於樂的馬術親子教育園地，以「馬」為主題展示各式文物，還有10匹世界名種馬匹供遊客參觀；園區內設置的8站迷你馬互動區，將由花仙子造型工作人員牽引迷你馬，與遊客互動及拍照留念，也規劃有騎乘及餵食體驗。

觀旅局表示，除了實體馬匹，園區內也將打造旋轉木馬、迷你版仿真小火車等遊具設施，結合花卉靜態美與動態活力，打造充滿動靜視覺美感的花馬樂園，呈現「百年馬場，騎馬賞花」風華。

關鍵字台中花博后里馬場馬術哈薩克
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