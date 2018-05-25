花博后里馬場風華再現　哈薩克馬術特技表演

台中花博后里馬場園區正重塑有百年歷史的馬場空間，興建國際標準現代化馬術競技場，推展馬術運動。花博期間將邀請哈薩克阿拉木圖馬術特技表演團，將以全台首次「直線加速跑道」表演方式，帶來融合力與美的演出，也將有馬隊遊行、馬匹騎乘及餵食體驗等多項活動，打造充滿動靜視覺美感的「花馬樂園」。

市府觀光旅遊局表示，后里馬場是台灣馬術文化發源地，更是台中市知名觀光地標，藉由台中世界花卉博覽會契機，馬場空間重塑改造，古蹟及歷史建物修復再利用，興建的馬術競技場並符合國際標準規格，將提升國內馬術運動發展能量。