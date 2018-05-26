縣長嘉勉後生可畏　奧瑞岡辯論冠軍師生

李進勇表示，良善與對錯的概念，在多元價值的社會觀感下已非單向就能獲得解答，辯論比賽選手須具備豐富多元的知識，擁有新思維及同理心的價值判斷，學生的思辨能力也顯得更為重要，期許學校在校內能多舉辦類似辯論活動，鼓勵學生面對問題時能多元思考，提升問題解決能力。

雲林縣今年度奧瑞岡辯論比賽國中A、B組與國小冠軍隊伍，分別是東南國中、樟湖國中及鎮西國小三校，共計16位學生、5位指導老師，其中東南國中黃子展、樟湖國中吳雅琪及鎮西國小吳宙轅榮獲最佳辯士，縣長李進勇25日下午在縣府水情中心接見冠軍師生，嘉勉「後生可畏」。



▲奧瑞岡辯論比賽是為落實雲林縣「品德教育」優先的教育政策所規劃辦理。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.05.25）

教育處長梁恩嘉表示，此次獲得縣長接見的冠軍隊伍，以「雲林好品」所舉辦的思辨與實踐-奧瑞岡辯論比賽，是為落實雲林縣「品德教育」優先的教育政策所規劃辦理。透過「雲林好品」思辨與實踐，以奧瑞岡辯論比賽形式，讓雲林囝仔從小就培養面對問題的思辨能力，進一步落實品德教育札根的目的。

各縣市辦理的辯論比賽，多以高中職生為參賽對象，雲林縣今年首次以國中小學生為對象，辦理品德教育議題的辯論比賽，期望我們的孩子能從小就培養對於道德兩難問題的覺知思考能力。今年度各隊在申論、質詢及答辯過程中，學生思理邏輯清晰，反應靈敏，辯程精彩，各隊所展現的團隊合作精神與機智表現更是優異。

更有家長及校長教師於觀賽後，對辯論比賽活動表達肯定與讚許，認同非單向的論點表述更能看到孩子的潛能。