新北三重重大命案！破門驚見「祖孫3代」慘死　屍身遭棉被包裹

新北三重滅門血案！二女婿借40萬又失聯涉重嫌　檢警擴大追查中

▲新北三重命案。（圖／翻攝畫面）
▲新北三重命案。（圖／翻攝畫面）

記者林盈君／綜合報導

新北市三重區進安街某民宅，驚傳發生祖孫三代滅門血案，死者為69歲劉姓老婦、30歲二女兒以及3歲孫子，於11日晚間被發現倒臥臥室，且3人全身均被包裹著棉被，因遺體腫脹腐爛，初估死亡時間超過7天以上，而警方目前鎖定二女婿張姓男子，因案發前張男疑與岳母（劉姓老婦）曾有過40萬元的借貸糾紛，目前卻失聯中，最近一次從該住處離開時，還大方的給計程車司機小費。檢警正持續釐清案情。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，現年30歲的二女兒，1年前與24歲的張姓男子結婚，張男與岳母劉婦、妻子（二女兒）、3歲兒子同住位於三重的社區大樓，近日，劉婦大女兒遲遲無法聯繫上母親，因此找來鎖匠開門，這才發現母親與妹妹等3人，均陳屍在臥室內。

劉婦大女兒指出，因張男與母親開口商借40萬元，她因此與母親有過爭執，最後一次與母親通電話是4月23日，之後僅收到手機簡訊，並未聽到母親聲音，而張男則告訴她岳母在幫小孩洗澡、手機壞掉等，啟人疑竇。

劉婦大女兒表示，母親自5日開始便不接電話，卻持續傳訊息稱自己手機故障、無法通話等，直到她於11日下午前往，卻發現住處房門反鎖，請來鎖匠開門查看，結果聞到濃濃屍臭味，急忙警處理。

警方勘查現場，發現門窗緊閉也無打鬥痕跡，屋內堆滿吃過的免洗紙碗等，​​​​​​​​​​​​​​3人陳屍在臥室床上，​​​​​​​均被棉被包裹全身，​​​​​​​​​​​​​​其中3歲男童嘴巴還被塞了毛巾。由於死亡多日，遺體腫脹​​​​​​​腐敗，​​​​​​​初步檢視無明顯外傷，詳細死因​​​​​​​還有待12日上午相驗後釐清。

而涉有重嫌的二女婿張男，​​​​​​​最後一次離開該處時，搭乘白牌計程車​​​​​​​離去，​​​​​​​司機回憶，張男當時身上有濃濃菸味，還大方的向司機表示「不用找了」，讓司機印象深刻。目前檢警正持續擴大追查中。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
​​​​​​​

基隆大武崙砲台驚見女屍！泰女身中多刀慘喪命　警鎖定嫌犯追緝中

Mr.R信義區撒幣10萬元！民眾爆推擠場面超混亂　警方蒐證介入偵辦

蛇蠍酒店妹殺包養恩客！男慘淪水流屍遭魚蝦啃食　媽祖顯靈助破案

美魔女藥頭狼狽落網！販毒15年身家粗估上億　驚覺男友劈3女氣炸

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生