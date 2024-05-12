新北三重滅門血案！二女婿借40萬又失聯涉重嫌　檢警擴大追查中

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劉婦大女兒指出，因張男與母親開口商借40萬元，她因此與母親有過爭執，最後一次與母親通電話是4月23日，之後僅收到手機簡訊，並未聽到母親聲音，而張男則告訴她岳母在幫小孩洗澡、手機壞掉等，啟人疑竇。
劉婦大女兒表示，母親自5日開始便不接電話，卻持續傳訊息稱自己手機故障、無法通話等，直到她於11日下午前往，卻發現住處房門反鎖，請來鎖匠開門查看，結果聞到濃濃屍臭味，急忙警處理。
警方勘查現場，發現門窗緊閉也無打鬥痕跡，屋內堆滿吃過的免洗紙碗等，3人陳屍在臥室床上，均被棉被包裹全身，其中3歲男童嘴巴還被塞了毛巾。由於死亡多日，遺體腫脹腐敗，初步檢視無明顯外傷，詳細死因還有待12日上午相驗後釐清。
而涉有重嫌的二女婿張男，最後一次離開該處時，搭乘白牌計程車離去，司機回憶，張男當時身上有濃濃菸味，還大方的向司機表示「不用找了」，讓司機印象深刻。目前檢警正持續擴大追查中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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