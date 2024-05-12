新北三重祖孫滅門案！涉案失聯二女婿抓到了 台中日租套房落網
11日晚間，新北三重區某社區民宅，發生祖孫滅門慘案，死者為69歲劉姓老婦、30歲陳姓二女兒以及3歲孫子，3人均遭棉被包裹陳屍臥室。而涉有重嫌的二女婿張男，疑因與岳母劉姓老婦有40萬元的借貸糾紛，且於案發後搭乘白牌計程車離去，被警方認為涉有重嫌，經過徹夜追緝，今（12日）上午，警方於台中某日租套房埋伏，順利逮捕張男到案，目前正帶回調查。
記者林盈君／綜合報導
據了解，報案人為劉姓老婦的大女兒，她指出最後一次與母親通話為4月23日，期間雙方均用簡訊溝通，之後妹婿張男還曾告知她，母親手機壞掉無法通話，本月4日之後就聯繫不上母親與妹妹，她驚覺有異狀，於11日下午前往該住處，卻遲遲無人應門，最後報警處理並請來鎖匠，進入查看後才發現3人早已死亡。
警方初步勘察現場，發現房門反鎖，現場無打鬥跡象，不排除是熟人所為，且3名死者身上無明顯外傷，12日上午檢警將會同法醫相驗釐清死因。而涉有重嫌的張男，先前曾與岳母有過40萬元的借貸糾紛，最後一次離開住處時，搭乘白牌計程車離去，據司機回憶，當時張男身上有濃濃煙味，且大方給予小費表示「不用找了」，讓其印象深刻。
※【NOWnews 今日新聞
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