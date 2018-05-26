NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈春浪熱力引爆　吳青甜言蜜語寵粉和老婆吵架戒毒破功　毒蟲吸安被逮什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
地方

高市文學館邀閻亞鴻　舉辦「藝術邊界都是詩」講座

記者許高祥／高雄報導2018/05/26 18:22
▲策展名人閻亞鴻(鴻鴻)。（圖／記者許高祥攝 , 2018.05.26）
▲策展名人閻亞鴻(鴻鴻)。（圖／記者許高祥攝 , 2018.05.26）

高雄市文學館26日舉辦一場「每一種藝術的邊界都是詩」的文學講座，並特地邀請文學家閻亞鴻(鴻鴻)南下出席演講，文學館希望透過閻亞鴻在雜誌、策展等專業領域的專精，讓高雄民眾分享他是如何將自己對文學的喜愛來融入職業中，進而也為作品來創造話題。


▲「每一種藝術的邊界都是詩」講座。（圖／記者許高祥攝 , 2018.05.26）

閻亞鴻是台北詩歌節策展人，是詩人、導演、劇作家，也是黑眼睛文化出版和黑眼睛劇團的負責人，擅長跨領域藝術展演的他，為詩歌節打下許多核心價值，所以多次擔任台北詩歌節策展人。除此之外，還擔任《現代詩》復刊號、《現在詩》、《衛生紙＋》等詩刊的主編。

閻亞鴻表示，台北詩歌節自2000年開始辦理已逾17年。詩歌節面向世界之詩，每年都邀請不同國家的知名詩人與國內詩人交流，其中也不乏來自戰地、具爭議性的詩人。此外，詩歌節的形式多元，影像詩、詩的互動遊戲、和書店合作策展的詩歌展演、街頭藝術展演等，讓愛詩人趨之若鶩。每年舉辦都宛如一場詩歌的高峰會。

「每一種藝術的邊界都是詩」的文學講座是高市文學館五月份「以文學為職」系列講座最後的一場重點講座，講座的主要目的就是希望閻亞鴻到場說明他是怎麼把詩變成職業的轉換過程，然後再蛻變成詩人、刊物編輯、導演、策展人等多元角色。

閻亞鴻說，不同程度的跨界方式如同變換詩的身體，突破純文字閱讀體驗，學習者可透過各種「轉換」來推廣文學，雖然此轉換過程艱辛，但一旦能體悟其中奧妙之後，相信未來成為文學職人便指日可待了。


▲閻亞鴻認為，學習者可透過各種「轉換」來推廣文學。（圖／記者許高祥攝 , 2018.05.26）

關鍵字高雄文學館講座閻亞鴻
頂庄里開心農場　循環經濟獲好評蔡英文遭批違反行政中立　幫蘇輔選

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan