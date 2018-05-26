高市文學館邀閻亞鴻　舉辦「藝術邊界都是詩」講座

高雄市文學館26日舉辦一場「每一種藝術的邊界都是詩」的文學講座，並特地邀請文學家閻亞鴻(鴻鴻)南下出席演講，文學館希望透過閻亞鴻在雜誌、策展等專業領域的專精，讓高雄民眾分享他是如何將自己對文學的喜愛來融入職業中，進而也為作品來創造話題。

閻亞鴻是台北詩歌節策展人，是詩人、導演、劇作家，也是黑眼睛文化出版和黑眼睛劇團的負責人，擅長跨領域藝術展演的他，為詩歌節打下許多核心價值，所以多次擔任台北詩歌節策展人。除此之外，還擔任《現代詩》復刊號、《現在詩》、《衛生紙＋》等詩刊的主編。

閻亞鴻表示，台北詩歌節自2000年開始辦理已逾17年。詩歌節面向世界之詩，每年都邀請不同國家的知名詩人與國內詩人交流，其中也不乏來自戰地、具爭議性的詩人。此外，詩歌節的形式多元，影像詩、詩的互動遊戲、和書店合作策展的詩歌展演、街頭藝術展演等，讓愛詩人趨之若鶩。每年舉辦都宛如一場詩歌的高峰會。

「每一種藝術的邊界都是詩」的文學講座是高市文學館五月份「以文學為職」系列講座最後的一場重點講座，講座的主要目的就是希望閻亞鴻到場說明他是怎麼把詩變成職業的轉換過程，然後再蛻變成詩人、刊物編輯、導演、策展人等多元角色。

閻亞鴻說，不同程度的跨界方式如同變換詩的身體，突破純文字閱讀體驗，學習者可透過各種「轉換」來推廣文學，雖然此轉換過程艱辛，但一旦能體悟其中奧妙之後，相信未來成為文學職人便指日可待了。



▲閻亞鴻認為，學習者可透過各種「轉換」來推廣文學。（圖／記者許高祥攝 , 2018.05.26）