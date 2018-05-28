影／批小英做凱子！段宜康嗆「靠北三小」　館長狂暴回擊

蔡英文日前表示， 100 萬美元本來是打算用在和布吉納法索的外交上，如今斷交又剛好遇上伊波拉病毒疫情肆虐，因此在接見從世界衛生大會（ WHA ）回國的台灣世衛行動團之後，便決定要把這些錢捐給 WHO 。

蔡英文總統 26 日宣布，將捐助 100 萬美元（約新台幣 2992 萬）給世界衛生組織（ WHO ），作為對抗「伊波拉病毒」的基金，以對抗中國大陸對我的外交圍堵。對此，成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢聽聞後相當不滿，在臉書痛批蔡政府「動不動就捐錢做凱子！」未料遭民進黨立委段宜康出面反嗆「靠北三小？」讓館長瞬間理智斷線，怒罵「我大聲說出人民心聲，你說我在靠北三小？」並在直播中暴怒回擊。

對此，館長痛批：「運動員吃土了！基層警員消防醫護沒加給了！油價電價漲不停！年輕人沒房沒未來少子化了！弱勢偏鄉問題一直增加！然後你動不動就一百萬美金！幾億幾億的做凱子？」一語釣出民進黨立委段宜康在臉書發文回嗆，日前四川、海地和日本大地震，台灣政府也曾伸援手捐款，「現在民進黨政府捐一百萬美金，協助救援非洲伊波拉病毒受害者，你們這些沒心沒肺的垃圾，是在靠北三小？」

面對段宜康的反擊，館長立刻在臉書引用其貼文，激動痛批「身為台灣人做不好就是要靠八（台語），小英說聽不到可以大聲一點，再聽不到可以拍桌子，我很大聲說出人民心聲，你說我在靠北三小？很好一個以自由民主自稱的黨，現在人民質疑你花錢，你就罵人民靠北三小？垃圾？」

館長嚥不下這口氣，更在留言串中怒罵「人民質疑你罵我們垃圾？這是我們一年領我們辛苦繳稅 900 萬的立委？」

對此，網友則紛紛回應「台灣人為什麼在互嘴我實在不懂，政府當凱子，自己國家的人都快餓死了，卻把錢一直往外灑，是要把台灣餓到只剩有錢人才打算開始做事嗎？民主進步黨，真的有在聽人民的聲音？還是一意孤行的做對自己有利、讓自己看起來體面的國民外交？」「垃圾立委段宜康」、「這種水準的立委…我笑了，因為是人民選出來的立委，領的是人民納稅錢， 就應該受公眾檢視，遇到質疑可以謝謝指教，而不是『靠北三小』，小屁孩？」