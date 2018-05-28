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政治

外長火了！吳釗燮：外交人員受中共打壓還要被人指責

記者戴祺修／台北報導2018/05/28 12:04
▲外交部長吳釗燮與國民黨立委馬文君在立法院國防外交委員會互槓。（圖／記者戴祺修攝,2018.05.28，NOWnews製圖）
▲外交部長吳釗燮與國民黨立委馬文君在立法院國防外交委員會互槓。（圖／記者戴祺修攝,2018.05.28，NOWnews製圖）

外交部長吳釗燮生氣了！國民黨立委馬文君今(28)日在立院質詢時吳釗燮突然爆發，痛批外交人員被中國打壓到傷痕累累，回國還要被人指責，要請立委同情外交人員；馬文君聞言反批，大家沒有人指責外交人員，而是希望政府思考新的做法，不要讓外交部變成斷交部。

立法院外交及國防委員會邀請吳釗燮、國安會議祕書長李大維、國安局長彭勝竹、僑委會委員長吳新興、陸委會主委陳明通報告「單月丟失2邦交國，我外交情勢具體評估及面臨重大外交危機我政府不再忍讓之因應策略」，並備質詢。

馬文君表示，政府外交政策有凱子外交嫌疑，援助一給就斷交，不如思考減少跟中國大陸的外交競爭，可思考些新的做法，例如找志同道合的國家用互惠原則合作，互相做生意、投資，並把援助的經費留在國內，協助台灣的經濟發展。
 
但吳釗燮批評說，如果中國對我們有壓力的情況下，外交同仁已經在外交戰場上殺的血淋淋，全身傷痕回到台灣來，還要被國內的人士指責，「委員請同情一下外交人員，為什麼我們的外交人員受到中共打壓，還要被你們指責？為什麼受到中共打壓，還要被你們指責？」

馬文君隨即也高分貝回擊，中國的打壓是從什麼時候開始的？為什麼過去八年沒有發生過這樣的(被中國打壓)狀況？大家從來沒有指責過外交同仁，是詢問政府的做法有沒有錯誤？才讓外交部變成斷交部。

國防外交召委呂玉玲見兩人口角爭執嚴重，兩次出聲制止吳釗燮「請部長注意自己的態度，會給你回答的時間」，才讓兩人情緒稍微冷靜下來。

關鍵字斷交吳釗燮呂玉玲馬文君布吉納法索
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