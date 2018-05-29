NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈史博威回歸　5局壓制悍將暫領先陽岱鋼對決老東家　巨人苦吞5連敗什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
地方

萬安41號演習南部地區6月5日登場　人車全面管制

記者方宣喻／高雄報導2018/05/29 14:42
▲萬安演習將登場，人車將全面管制。（圖／高市警局提供 , 2018.05.29
▲萬安演習將登場，人車將全面管制。（圖／高市警局提供 , 2018.05.29

107 年萬安 41 號演習南部地區（高雄市、臺南市及屏東縣）併金門地區將於 6 月 5 日（星期二）下午 1 時 30 分至 2 時，實施 30 分鐘的警報發放、人車疏散及交通管制。

萬安 41 號演習發放緊急警報音符為 1 長音， 2 短音；長音 15 秒，短音各 5 秒，各音節之間均間隔 5 秒，連續 3 次，共計 115 秒；下午 2 時解除警報為 1 長音 90 秒。另外，警政署為提醒民眾配合演習管制作為及相關事項，於警報發布時，將利用與國家災害防救科技中心（ NCDR ）「災害訊息廣播平臺」介接系統，發送簡訊至演習區域內所有 3G 、 4G 行動電話，使民眾及時接收演習簡訊通知，並於警報結束時發送演習結束之訊息。

要注意的是，演習警報發放後，人、車一律按規定接受警察及民防人員指揮，進行防空疏散避難，民眾應確實進入防空避難處所，演習地區內各公、民營工廠、公司及居家者應緊閉門窗及實施燈火管制。高鐵、臺鐵及捷運（含輕軌）各班次列車正常行駛，高雄機場、高雄港口停泊之機、船均照常起降、靠離與行駛，下車（機、船）旅客應立即依憲、警、民防人員引導，實施疏散避難。

另外，演習地區內高速公路依「准下不准上」原則，於各交流道實施管制；行駛於高速公路車輛不予管制，下交流道車輛，立即引導疏散及避難。

同時，高雄市政府警察局規畫於 5 日當天，在捷運左營站、高鐵左營站、台鐵新左營站及站前北路實施民眾緊急避難、災害搶救及戰災醫療救護等演練，另於消防局鳳祥辦公室實施備援應變指揮中心演練，並請民眾勿好奇圍觀，亦配合疏散避難。

鑑於 2016 年萬安 39 號演習期間，有民眾刻意穿著恐龍裝在管制街道上行走，事後被依民防法予以重罰。市警局再次重申，萬安演習期間人、車不依規定疏散避難或不接受員警、民防人員指揮管制者，依民防法第 25 條第 2 項之規定，最重可處新臺幣 15 萬元罰鍰。

關鍵字萬安演習高雄人車疏散交通管制災害訊息廣播平台
電話民調　韓國瑜感受到市民的心情民防人員挺警力　常年訓練精進協勤

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan