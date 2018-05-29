萬安41號演習南部地區6月5日登場　人車全面管制

萬安 41 號演習發放緊急警報音符為 1 長音， 2 短音；長音 15 秒，短音各 5 秒，各音節之間均間隔 5 秒，連續 3 次，共計 115 秒；下午 2 時解除警報為 1 長音 90 秒。另外，警政署為提醒民眾配合演習管制作為及相關事項，於警報發布時，將利用與國家災害防救科技中心（ NCDR ）「災害訊息廣播平臺」介接系統，發送簡訊至演習區域內所有 3G 、 4G 行動電話，使民眾及時接收演習簡訊通知，並於警報結束時發送演習結束之訊息。

107 年萬安 41 號演習南部地區（高雄市、臺南市及屏東縣）併金門地區將於 6 月 5 日（星期二）下午 1 時 30 分至 2 時，實施 30 分鐘的警報發放、人車疏散及交通管制。

要注意的是，演習警報發放後，人、車一律按規定接受警察及民防人員指揮，進行防空疏散避難，民眾應確實進入防空避難處所，演習地區內各公、民營工廠、公司及居家者應緊閉門窗及實施燈火管制。高鐵、臺鐵及捷運（含輕軌）各班次列車正常行駛，高雄機場、高雄港口停泊之機、船均照常起降、靠離與行駛，下車（機、船）旅客應立即依憲、警、民防人員引導，實施疏散避難。

另外，演習地區內高速公路依「准下不准上」原則，於各交流道實施管制；行駛於高速公路車輛不予管制，下交流道車輛，立即引導疏散及避難。

同時，高雄市政府警察局規畫於 5 日當天，在捷運左營站、高鐵左營站、台鐵新左營站及站前北路實施民眾緊急避難、災害搶救及戰災醫療救護等演練，另於消防局鳳祥辦公室實施備援應變指揮中心演練，並請民眾勿好奇圍觀，亦配合疏散避難。

鑑於 2016 年萬安 39 號演習期間，有民眾刻意穿著恐龍裝在管制街道上行走，事後被依民防法予以重罰。市警局再次重申，萬安演習期間人、車不依規定疏散避難或不接受員警、民防人員指揮管制者，依民防法第 25 條第 2 項之規定，最重可處新臺幣 15 萬元罰鍰。