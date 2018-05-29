NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈史博威回歸　5局壓制悍將暫領先陽岱鋼對決老東家　巨人苦吞5連敗什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
地方

總鋪師上菜了　黏土創作食品超逼真　展現辦桌文化之美

記者陳宗傑／屏東報導2018/05/29 17:25
▲屏東大學視覺藝術學系研究生楊雅潔（右二）用黏土創作出宛如總鋪師辦桌菜色。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.29）
▲屏東大學視覺藝術學系研究生楊雅潔（右二）用黏土創作出宛如總鋪師辦桌菜色。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.29）

屏東大學藝術季今(29)日「辦桌」上菜了，豎立在校園裡的藍白紅塑膠帆布、鐵杆搭棚、紅色鐵圓桌、塑膠椅，搭配著一桌滿滿的佳餚筵席。這是視覺藝術學系研究生楊雅潔，透過黏土創作出的食品模型，展現台灣傳統辦桌文化之美，雖然說它只能看不能吃，卻比真正料理做出來的東西看起來更好吃。

楊雅潔的創作動機來自兒時與外婆吃辦桌酒席的經驗，將民眾熟知的梅花大拼盤、及第羹、佛跳牆、蹄膀、蟹黃香米膏等傳統酒席菜帶入展場，彰顯台灣辦桌文化特色，她就像總鋪師一樣，著手一系列的辦桌菜色，從開菜單、設計圖、黏土製作十二道傳統辦桌菜，光用看的就很好吃。


▲每道菜都相當逼真看起來都很好吃。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.29）


▲每道菜都相當逼真看起來都很好吃。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.29）

楊雅潔說，雖然偶而在鄉間仍可瞥見熱鬧的辦桌活動，但事實上，絕大部分地區的民眾已經轉而偏好於西式的豪奢餐廳，她希望呈現具人情趣味的「辦桌文化」。前後花了一年時間，研究過程均以文獻為本，作品以黏土塑造呈現，並搭建棚架佈置展場，讓觀者可自由進出作品場域中，體驗真正如同參加結婚囍宴一般，在宴席結束後，美好回憶仍深植人心。


▲指導教授朱素貞與楊雅潔（右）呈現台灣的「辦桌文化」。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.29）

指導教授朱素貞說：「台灣傳統辦桌文化記載著的是令人難忘的老味道，從食物模型到整體場域的配置，讓觀者走進藝術也走入文化的印記，此次雅潔的創作實境演示，正是文化創意的一種高度展現，期許她未來能開發更多的可能性，並拓展至不同的領域。」


▲屏東大學視覺藝術系上菜了，宛如在校園裡辦桌。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.29）

楊雅潔黏土創作展「辦桌」，即日起至6月1日在屏東大學六愛樓中庭展出為期5天的視覺饗宴，作品探討台灣傳統辦桌文化與體驗，透過食物模型與空間裝置的結合，深入台灣辦桌文化精髓，勾起與觀者的共鳴。

關鍵字屏東大學視覺藝術辦桌總鋪師楊雅潔食品模型
中鋼響應太陽光電政策投入發展綠能造型系學生空想　二手衣展空靈時尚

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan