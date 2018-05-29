總鋪師上菜了　黏土創作食品超逼真　展現辦桌文化之美

楊雅潔的創作動機來自兒時與外婆吃辦桌酒席的經驗，將民眾熟知的梅花大拼盤、及第羹、佛跳牆、蹄膀、蟹黃香米膏等傳統酒席菜帶入展場，彰顯台灣辦桌文化特色，她就像總鋪師一樣，著手一系列的辦桌菜色，從開菜單、設計圖、黏土製作十二道傳統辦桌菜，光用看的就很好吃。

屏東大學藝術季今(29)日「辦桌」上菜了，豎立在校園裡的藍白紅塑膠帆布、鐵杆搭棚、紅色鐵圓桌、塑膠椅，搭配著一桌滿滿的佳餚筵席。這是視覺藝術學系研究生楊雅潔，透過黏土創作出的食品模型，展現台灣傳統辦桌文化之美，雖然說它只能看不能吃，卻比真正料理做出來的東西看起來更好吃。



▲每道菜都相當逼真看起來都很好吃。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.29）



▲每道菜都相當逼真看起來都很好吃。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.29）

楊雅潔說，雖然偶而在鄉間仍可瞥見熱鬧的辦桌活動，但事實上，絕大部分地區的民眾已經轉而偏好於西式的豪奢餐廳，她希望呈現具人情趣味的「辦桌文化」。前後花了一年時間，研究過程均以文獻為本，作品以黏土塑造呈現，並搭建棚架佈置展場，讓觀者可自由進出作品場域中，體驗真正如同參加結婚囍宴一般，在宴席結束後，美好回憶仍深植人心。



▲指導教授朱素貞與楊雅潔（右）呈現台灣的「辦桌文化」。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.29）

指導教授朱素貞說：「台灣傳統辦桌文化記載著的是令人難忘的老味道，從食物模型到整體場域的配置，讓觀者走進藝術也走入文化的印記，此次雅潔的創作實境演示，正是文化創意的一種高度展現，期許她未來能開發更多的可能性，並拓展至不同的領域。」



▲屏東大學視覺藝術系上菜了，宛如在校園裡辦桌。（圖／記者陳宗傑攝,2018.05.29）

楊雅潔黏土創作展「辦桌」，即日起至6月1日在屏東大學六愛樓中庭展出為期5天的視覺饗宴，作品探討台灣傳統辦桌文化與體驗，透過食物模型與空間裝置的結合，深入台灣辦桌文化精髓，勾起與觀者的共鳴。