台灣辦桌菜色 她花一年以黏土完美重現

（中央社記者郭芷瑄屏東縣29日電）屏東大學視覺藝術學系研究生楊雅潔畢業論文探討台灣辦桌文化，花了一年多時間，以樹脂黏土手工製作13道台灣辦桌的菜色，她說，小時候阿嬤帶她吃辦桌的溫馨一直深藏心中。

楊雅潔表示，創作動機來自兒時與阿嬤吃辦桌酒席的經驗，將大家熟知的酒席菜帶入展場，彰顯台灣辦桌文化特色。在製作作品時，想像自己是總鋪師，從開菜單、設計圖、黏土製作，研究過程都以文獻為本，作品以黏土塑造呈現，並搭建喜宴棚架佈置展場，還搭配台味十足的背景音樂。

楊雅潔說自己從小個性內向，阿嬤多次帶她參加宴席，入座後她一直默默坐著，阿嬤不斷挾菜到她碗裡，關心與照顧之情，讓她相當感恩。後來有機會到日本旅遊，看到各家餐館都有美麗乾淨的櫥窗，展出一道道色香味俱全，令人垂涎欲滴的美食料理，透過仿真的食物模型，直接而簡單地傳遞餐廳的魅力與幸福滋味。