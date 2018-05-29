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台灣辦桌菜色 她花一年以黏土完美重現

中央社2018/05/29 19:29
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣29日電）屏東大學視覺藝術學系研究生楊雅潔畢業論文探討台灣辦桌文化，花了一年多時間，以樹脂黏土手工製作13道台灣辦桌的菜色，她說，小時候阿嬤帶她吃辦桌的溫馨一直深藏心中。

楊雅潔表示，創作動機來自兒時與阿嬤吃辦桌酒席的經驗，將大家熟知的酒席菜帶入展場，彰顯台灣辦桌文化特色。在製作作品時，想像自己是總鋪師，從開菜單、設計圖、黏土製作，研究過程都以文獻為本，作品以黏土塑造呈現，並搭建喜宴棚架佈置展場，還搭配台味十足的背景音樂。

楊雅潔說自己從小個性內向，阿嬤多次帶她參加宴席，入座後她一直默默坐著，阿嬤不斷挾菜到她碗裡，關心與照顧之情，讓她相當感恩。後來有機會到日本旅遊，看到各家餐館都有美麗乾淨的櫥窗，展出一道道色香味俱全，令人垂涎欲滴的美食料理，透過仿真的食物模型，直接而簡單地傳遞餐廳的魅力與幸福滋味。

於是楊雅潔嘗試藉由藝術創作手法，重現傳統辦桌文化，並以「台灣辦桌文化之食物模型與實境演示」做為碩士論文題目，而指導教授朱素貞的父親是總鋪師，朱素貞從小經常跟著父親到迪化街採買食材，對於傳統辦桌文化也有一份特殊情感。她說，台灣傳統辦桌文化記載著的是令人難忘的老味道。

楊雅潔雕塑的13道辦桌菜色是南部常見的辦桌菜，包括瓜子、海鮮冷盤、清蒸石斑魚、海鮮羹、龍蝦拼盤、烤雞、佛跳牆、筍乾豬腿庫及水果盤等，模樣維妙維肖。她說，北中南辦桌菜色不同，也成了人與人之間交流的話題，這也是她選擇辦桌當畢業論文的原因之一。

楊雅潔台灣辦桌文化的文創作品，從28日至6月1日在屏東大學林森校區六愛樓展出。（編輯：陳怡璇／劉政權）11070529

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